Tensiuni la Summitul G20 din SUA: Ministrul de Finanțe al Rusiei, exclus din fotografia oficială de grup. Ce lideri europeni au refuzat să apară alături de oficialul de la Kremlin

Ministrul de Finanțe al Rusiei a fost exclus dintr-o „fotografie de grup” a oficialilor internaționali prezenți la summitul G20 de la Asheville, Carolina de Nord, scrie Financial Times. Decizia a fost luată în urma obiecțiilor formulate de mai multe țări europene, care au fost luate prin surprindere de prezența ministrului rus la eveniment.

Potrivit rapoartelor FT, prezența lui Anton Siluanov la întâlnire a stârnit proteste din partea oficialilor europeni care au încercat să izoleze Moscova de când președintele Vladimir Putin a declanșat războiul.

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Două surse FT au declarat că Siluanov a fost, în cele din urmă, exclus din fotografia participanților realizată luni dimineață, după ce majoritatea oficialilor europeni de rang înalt au refuzat să pozeze alături de el.

Ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, a declarat reporterilor din Asheville că a considerat prezența lui Siluanov la summitul G20 „destul de îngrijorătoare”.

„Mi-aș fi dorit o mai mare claritate din partea americană cu privire la faptul că acesta nu ar trebui primit aici ca un oaspete obișnuit”, a spus el.

Reprezentanții Trezoreriei SUA au confirmat că secretarul Scott Bessent s-a întâlnit cu Siluanov în cadrul summitului. Un purtător de cuvânt al agenției a declarat că Bessent a avut „o întâlnire productivă cu ministrul rus al finanțelor și a reiterat angajamentul președintelui în favoarea păcii mondiale”.

„Secretarul Bessent a avut o întâlnire productivă cu ministrul rus al finanțelor”, a declarat pentru POLITICO Erin Browne, subsecretarul Trezoreriei pentru afaceri internaționale. Bessent „i-a transmis că războiul trebuie să ia sfârșit și că ne dorim o soluție pașnică”, a spus ea.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat că cei doi au discutat despre „planul lui Trump pentru pace și creștere economică”.

Browne a afirmat că includerea Rusiei a fost o decizie luată de Casa Albă. „Respectăm protocolul Casei Albe”, a spus ea.

Întrebat luni de jurnaliști despre includerea Rusiei în cadrul reuniunii, Trump a apărat această decizie.

„Ne place să ne înțelegem bine cu toată lumea”, le-a spus el jurnaliștilor. „Unul dintre motivele pentru care am atât de mult succes este faptul că mă înțeleg bine cu toată lumea.”

În timpul întâlnirii sale cu Siluanov, Bessent a precizat clar că SUA nu vor acorda ajutor economic Rusiei până la încheierea războiului din Ucraina, potrivit unei surse Politico.

Când ministrul rus al finanțelor „a încercat să discute domeniile de interes în care s-ar putea lua măsuri, secretarul Bessent l-a întrerupt cu fermitate și a spus că nimic nu este posibil până la încheierea războiului”, a declarat sursa, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre o întâlnire privată.

Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, a declarat reporterilor că a precizat clar „că nu va poza pentru o fotografie de grup alături de ministrul rus al finanțelor”, subliniind că o astfel de fotografie nu a mai fost realizată în ultimii ani.

Klingbeil a declarat că și-a coordonat poziția cu alți oficiali europeni.

„Abordarea unitară a europenilor a dus, în cele din urmă, la realizarea fotografiei de grup fără ministrul rus al finanțelor și fără delegația rusă”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Trezoreriei a refuzat să comenteze incidentul legat de fotografie. Luni seara, Trezoreria a publicat fotografia, în care nu apărea oficialul rus.

În cadrul discuțiilor de la Asheville, Klingbeil a declarat că a profitat de ocazie pentru a-i „spune ministrului rus al finanțelor direct în față” că guvernul rus trebuie să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

Senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, liderul democraților din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, a criticat aspru decizia administrației de a include Rusia.

„Administrația Trump trebuie să exercite presiuni asupra lui Putin și a acoliților săi, nu să le ofere o platformă”, a declarat Shaheen într-un comunicat. Ea a îndemnat, de asemenea, Camera Reprezentanților să adopte un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare de Senat la începutul acestei luni.

Includerea Rusiei a reprezentat o schimbare radicală față de modul în care SUA au gestionat astfel de reuniuni după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. În timpul administrației Biden, oficialii americani s-au alăturat omologilor europeni în protestul public împotriva participării Moscovei la forumurile economice internaționale. Janet Yellen, secretarul Trezoreriei de atunci, s-a numărat printre oficialii occidentali care au părăsit o reuniune a G20 în 2022, atunci când un oficial rus a început să ia cuvântul.

Oficiali americani, britanici și din alte țări occidentale au părăsit o reuniune din aprilie 2022, în semn de protest față de participarea lui Siluanov prin videoconferință.