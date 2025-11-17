Prima pagină » Diverse » Doi pensionari au cumpărat un CONAC aflat în ruină, pe care l-au renovat timp de doi ani, dar ce a urmat i-a impresionat până și pe ei

Doi pensionari au cumpărat un CONAC aflat în ruină, pe care l-au renovat timp de doi ani, dar ce a urmat i-a impresionat până și pe ei

17 nov. 2025, 18:26, Diverse
Doi pensionari au cumpărat un CONAC aflat în ruină, pe care l-au renovat timp de doi ani, dar ce a urmat i-a impresionat până și pe ei
FOTO - Profimedia

Joanne Shiels (60 de ani) și soțul său, Geoff Bell (61 de ani), au cumpărat, în luna mai a anului 2022, conacul Greystonedale din Haltwhistle, Northumberland, Anglia, cu suma de 300.000 de lire sterline (340.000 de euro), cu intenția de a-l transforma în „casa lor până la sfârșitul vieții”. Clădirea era într-o stare avansată de degradare și, după renovări care au durat mai bine de 2 ani, cei doi au transformat locuința în ruină într-o proprietate de lux, investind încă 250.000 de euro în renovarea completă a proprietății cu opt dormitoare.

Joanne Shiels și Geoff Bell

Joanne Shiels și Geoff Bell

Dar, ulterior, și-au dat seama că era prea mare pentru a le fi cămin și au luat o decizie de care sunt foarte încântați și care le asigură un trai prosper, notează Antena 3. Au transformat conacul într-o locație de lux pentru Airbnb, alegând să-și construiască și să locuiască într-o căsuță mică din grădina conacului.

Însă, potrivit sursei citate, restaurarea propriu-zisă nu a fost lipsită de greutăți. Proeiectul lor a fost prezentat chiar și într-o emisiune TV de la Channel 4 intitulată „Renovation Nation”, iar – pe durata lucrărilor – cuplul a locuit într-o rulotă, iar Joanne, fostă asistentă socială, a povestit că timp de șase luni au avut grijă și de tatăl lui Geoff, care era bolnav de cancer.

Greystonedale Mansion before it was restored

Cei doi au echipat conacul cu o „bucătărie disco”, o sală de jocuri și au replantat complet grădina. În acest moment, conacul poate găzdui până la 14 oaspeți și este listat pe Airbnb mai ales pentru petreceri și alte evenimente festive, proprietatea valorând peste un milion de euro.

„Sunt absolut încântată de rezultatul final… Îmi place la nebunie grădina. Sunt extrem de mândră de ea pentru că, atunci când am cumpărat proprietatea, mai era doar un singur copac și nu avea deloc iarbă sau plangte”, spune Joanne, potrivit Antena 3.

Femeia a mai spus că imobilul fusese nelocuit timp de 30 de ani, înainte ca ei să-și asume riscul de a-l recondiționa, choar dacă s-a îndrăgostit de proprietatea vastă încă de la prima vizită.

Greystonedale Mansion after it was restored

Legenda spune că cel care a construit conacul, Frank Smith, a murit din cauza efectelor fabricării lacului, la doar nouă luni după ce casa fusese terminată, iar locuința și-a păstrat mare parte din farmecul original, dar și problemele inerente vârstei sale.

Joanne a dezvăluit că la achiziție casa „nu avea curent electric, gaz și nici geamuri” și avea găuri în acoperiș care trebuiau reparate.

„A trebuit să înlocuim sau să modernizăm aproape totul. Am schimbat tavanele și am adăugat ornamente sofisticate din ipsos, am construit două băi noi. A fost foarte multă muncă, dar a meritat din plin”, a precizat femeia.

Acum, însă, casa este strălucitoare și primitoare, perfectă pentru ocazii speciale.

Despre procesul de restaurare, Joanne spune că a fost unul „economic”: „Sunt o fană a reciclării, totul în casă este la mâna a doua: bucătăriile, băile, cât mai multe lucruri posibil, chiar și plantele din grădină sunt second-hand. Când am reasamblat casa, am avut în minte în primul rând ideea de sărbătoare și petreceri”.

Cuplul a locuit în conac timp de un an, după care l-a listat pe Airbnb și și-au construit între timp o căsuță mică în curte, unde locuiesc acum.

Conacul a primit primii oaspeți în septembrie și între timp a devenit foarte popular pentru petreceri de burlăcițe și burlaci, precum și pentru alte sărbători în familie.

„La început afacerea a mers mai greu, dar în ultimele luni a explodat pur și simplu. Este aproape tot timpul rezervat pe timpul verii și până de Crăciun, avem planuri mari pentru exterior și vom adăuga treptat mici îmbunătățiri”, spune – foarte încântată – Joanne.

GALERIE FOTO – Profimedia

Mediafax
