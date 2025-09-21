Prima pagină » Actualitate » Un STADION uriaș din România, construit la ordinul lui Ceaușescu, se prăbușește sub propria greutate

Un STADION uriaș din România, construit la ordinul lui Ceaușescu, se prăbușește sub propria greutate

21 sept. 2025, 10:58, Actualitate
Un STADION uriaș din România, construit la ordinul lui Ceaușescu, se prăbușește sub propria greutate
Un stadion uriaș din România, construit la ordinul lui Ceaușescu, se prăbușește sub propria greutate / Sursa FOTO: prosport.ro

Construit în plină epocă a dezvoltării industriale a României comuniste, stadionul din Medgidia, inaugurat în 1978, a ajuns, în prezent, o ruină. Și încă una periculoasă.

Tribunele se lasă, iar betonul a început să crape.

Stadion de 33.000 de locuri

Potrivit site-ului fanatik.ro, ceea ce cândva era considerată o mândrie locală reprezintă azi un risc uriaș pentru pasionații de sport.

Arena „Municipal” din Medgidia putea primi aproape 33.000 de spectatori, dar unele voci spuneau că 40.000 de oameni încăpeau pe stadion. Proiectul a fost gândit ca o opțiune socială de luat în calcul de locuitorii orașului, fiind ridicat în anii în care se construia, în zonă, Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Astăzi, însă, stadionul e de nerecunoscut. Sursa citată scrie că tribunele par să alunece, iar bucăți mari de ciment s-au desprins din stadion. Unele trepte chiar s-au prăbușit complet.

În anii ’70, „Municipal” era al treilea stadion ca mărime din România. A găzduit meciuri de Cupă, partide ale „naționalei” de tineret și întâlnirile echipelor locale – Cimentul și IMUM.

În prezent, doar echipa de fotbal CSM Medgidia, aflată în Liga a V-a Constanța, mai are legături cu arena.

Totuși, starea avansată de degradare reprezintă un pericol uriaș pentru organizarea partidelor de fotbal.

Dacă pe teren gazonul încă se prezintă în condiții decente, pista de atletism este crăpată, culoarele de acces sunt „mistuite”, iar din vechea tabelă electronică a mai rămas doar o carcasă ruginită. Pe alocuri se văd scările rupte și betonul desprins din arenă.

Stadionul „Municipal” aparține Primăriei Medgidia și aici își are sediul clubul sportiv din localitate. Totuși, investițiile lipsesc, iar șansele ca arena să revină la gloria de altădată sunt aproape nule.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Revoluție în LIGA 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo. Se cere schimbarea legii

Cum și-a motivat Leo Grozavu jucătorii pentru a învinge FCSB: „Ăsta a fost salutul din vestiar!”

Citește și

IT&C Afacerea TIKTOK. Casa Albă insistă că americanii vor domina Consiliul de Administrație al diviziei din SUA
14:19
Afacerea TIKTOK. Casa Albă insistă că americanii vor domina Consiliul de Administrație al diviziei din SUA
ACTUALITATE Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
13:48
Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
TURISM „Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
13:41
„Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
POLITICĂ După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
13:40
După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
POLITICĂ Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
13:32
Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
ULTIMA ORĂ Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
13:14
Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Diana și Iulia sunt cele două surori moarte la câteva zile distanță, în Arad. Una era învățătoare, iar cealaltă abia se căsătorise: ,,Un suflet tânăr, blând și luminos”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat un martor
Evz.ro
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Deodorant pentru tot corpul: Între nevoie și strategie de marketing
EXTERNE Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul
13:58
Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul
SPORT Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. E acuzat de hărțuire de mama unui junior. „Sunt om și sunt supus greșelii”
13:03
Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. E acuzat de hărțuire de mama unui junior. „Sunt om și sunt supus greșelii”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
12:59
Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
ADMINISTRAȚIE Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă
12:52
Primăria Capitalei vrea să demoleze o clădire de 19 etaje din centrul Bucureștiului. Cathedral Plaza ar putea fi „tăiată” cu o sumă uriașă
EXCLUSIV Femeia care a scris versurile mai multor manele devenite virale, terorizată de fratele criminalilor de la Padina. A fost emis un ordin de protecție
12:18
Femeia care a scris versurile mai multor manele devenite virale, terorizată de fratele criminalilor de la Padina. A fost emis un ordin de protecție
ACTUALITATE Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”
12:14
Compania aeriană care are două PREȚURI diferite pentru același tip de sandviș. „Nu au primit niciun cent înapoi”