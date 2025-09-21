Construit în plină epocă a dezvoltării industriale a României comuniste, stadionul din Medgidia, inaugurat în 1978, a ajuns, în prezent, o ruină. Și încă una periculoasă.

Tribunele se lasă, iar betonul a început să crape.

Stadion de 33.000 de locuri

Potrivit site-ului fanatik.ro, ceea ce cândva era considerată o mândrie locală reprezintă azi un risc uriaș pentru pasionații de sport.

Arena „Municipal” din Medgidia putea primi aproape 33.000 de spectatori, dar unele voci spuneau că 40.000 de oameni încăpeau pe stadion. Proiectul a fost gândit ca o opțiune socială de luat în calcul de locuitorii orașului, fiind ridicat în anii în care se construia, în zonă, Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Astăzi, însă, stadionul e de nerecunoscut. Sursa citată scrie că tribunele par să alunece, iar bucăți mari de ciment s-au desprins din stadion. Unele trepte chiar s-au prăbușit complet.

În anii ’70, „Municipal” era al treilea stadion ca mărime din România. A găzduit meciuri de Cupă, partide ale „naționalei” de tineret și întâlnirile echipelor locale – Cimentul și IMUM.

În prezent, doar echipa de fotbal CSM Medgidia, aflată în Liga a V-a Constanța, mai are legături cu arena.

Totuși, starea avansată de degradare reprezintă un pericol uriaș pentru organizarea partidelor de fotbal.

Dacă pe teren gazonul încă se prezintă în condiții decente, pista de atletism este crăpată, culoarele de acces sunt „mistuite”, iar din vechea tabelă electronică a mai rămas doar o carcasă ruginită. Pe alocuri se văd scările rupte și betonul desprins din arenă.

Stadionul „Municipal” aparține Primăriei Medgidia și aici își are sediul clubul sportiv din localitate. Totuși, investițiile lipsesc, iar șansele ca arena să revină la gloria de altădată sunt aproape nule.

