Prima pagină » Diverse » DONALD TRUMP se declară nemulțumit de cheltuielile militare insuficiente ale SPANIEI/ „Poate ar trebui să fie dată afară din NATO”

DONALD TRUMP se declară nemulțumit de cheltuielile militare insuficiente ale SPANIEI/ „Poate ar trebui să fie dată afară din NATO”

10 oct. 2025, 08:14, Diverse
DONALD TRUMP se declară nemulțumit de cheltuielile militare insuficiente ale SPANIEI/ „Poate ar trebui să fie dată afară din NATO”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Spania merită să fie „dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor sale militare insuficiente.

„Am avut un participant întârziat, și anume Spania”, a declarat Trumo, referindu-se la acordul NATO de a aloca 5% din PIB-ul țării pentru cheltuielile în domeniul securității.

În iunie, țările NATO s-au angajat la un summit de la Haga să-și crească substanțial cheltuielile militare, o „mare victorie” revendicată de Trump.

„Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu contează. Sincer, poate ar trebui să fie dați afară din NATO”, a amenințat Trump, citat de cotidianul Le Figaro.

Spania a respins angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli militare

Aliații au anunțat că vor aloca „cel puțin 3,5% din PIB” cheltuielilor militare și încă1,5% securității, ceea ce ar include „protecția infrastructurilor critice” și apărarea „rețelelor”. Mulți lideri europeni, printre care se numără și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, au avertizat că aceste niveluri vor fi greu de atins. Sanchez a insistat că bugetul alocat pentru securitate este „suficient” în prezent.

„Dacă ar fi existat un alt premier astăzi, Spania ar fi semnat bugetul de securitate de 5%, iar acest lucru ar fi fost o greșeală completă pentru Spania. Nu am făcut-o. Am decis să urmăm calea capabilităților. Aceasta este o cale suverană, respectuoasă față de restul aliaților noștri, care își demonstrează angajamentul față de capacitățile necesare pentru a obține un răspuns eficient la provocările viitoare”, a răspuns Sanchez.

Președintele SUA a denunțat nivelul redus al cheltuielilor militare ale Spaniei, acuzând statul că nu își respectă angajamentul față de organizație.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

FRANȚA trebuie să-și sporească producția de echipamente de apărare /Țările NATO depun eforturi pentru a crește investițiile militare

Trump a îndemnat la ARESTAREA primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois. Garda Națională, trimisă la Chicago, Portland și Memphis

Comisia Europeană propune o serie de GARANȚII referitoare la fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur

Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Prima reacție a lui Leonard Doroftei, după tragedia care a lovit lumea boxului: „A plecat prea devreme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Dragnea lansează un scenariu apocaliptic: România, acaparată și aruncată în război
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face să zâmbească după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu Ahmed după date-ul cu Veronica? Toată lumea a observat același lucru la concurentul din Casa Iubirii. A RECUNOSCUT și el "Sunt așa supărat". A încercat să ASCUNDĂ, dar n-a reușit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
O teorie a conspirației spune că toate instrumentele muzicale sunt acordate greșit
ACTUALITATE Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
12:08
Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
ULTIMA ORĂ 🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
12:02
🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
COMUNICAT Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
11:59
Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
EXTERNE Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
11:47
Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
ACTUALITATE Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
11:47
Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
ACTUALITATE Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
11:32
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”
SPORT Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
ULTIMA ORĂ La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas în poziție de drepți lângă Viktor Orban. Nicușor Dan nu a mai participat
La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas în poziție de drepți lângă Viktor Orban. Nicușor Dan nu a mai participat
ACTUALITATE Ministerul Mediului arată că în România au căzut „precipitații record”. 140 l/mp în București, iar la Giurgiu, s-a ajuns la aproape 200 l/mp
Ministerul Mediului arată că în România au căzut „precipitații record”. 140 l/mp în București, iar la Giurgiu, s-a ajuns la aproape 200 l/mp
ACTUALITATE Milionarul american care l-a susținut pe Călin Georgescu vrea să facă un aeroport în București. Investiția, 2,5 mld. euro
Milionarul american care l-a susținut pe Călin Georgescu vrea să facă un aeroport în București. Investiția, 2,5 mld. euro
Sari la bara de unelte