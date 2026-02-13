13 Februarie, calendarul zilei: Actrița Kim Novak împlinește 93 de ani, Peter Gabriel 76. Mihai Leu ar fi împlinit 58 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 13 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Kim Novak, născută Marilyn Pauline Novak pe 13 februarie 1933 în Chicago, este una dintre cele mai strălucitoare și misterioase vedete ale Hollywoodului din anii 1950 și începutul anilor 1960. Cariera sa a început când a fost descoperită ca model în Los Angeles şi a semnat un contract cu studioul Columbia Pictures, unde a devenit rapid o actriță foarte solicitată datorită frumuseții sale și a prezenței elegante pe ecran. Primul său rol important a fost în filmul Picnic (1955), care i-a adus recunoaștere internaţională. De atunci, a jucat în mai multe producții de succes, dar cel mai memorabil rămâne rolul său din Vertigo (1958), regizat de Alfred Hitchcock, în care a interpretat două personaje misterioase și captivante. Deși a avut succes, Kim Novak a ales să se retragă treptat din lumea filmului în anii 1960, din cauza presiunii mediului hollywoodian și a dorinței de a duce o viață mai liniștită. S-a dedicat artei plastice, devenind pictoriță, iar lucrările sale au fost expuse în câteva galerii. Deși a avut o carieră relativ scurtă, impactul ei asupra cinematografiei este semnificativ, Kim Novak fiind adesea asociată cu imaginea de femme fatale.

Peter Gabriel este un muzician, compozitor și producător britanic, cunoscut pentru inovațiile sale în muzica rock și pentru influența majoră asupra muzicii contemporane. S-a născut pe 13 februarie 1950, în Surrey, Anglia, și a devenit faimos ca solist al trupei Genesis în anii 1970, contribuind la stilul progresiv și teatral al formației. În 1975, Gabriel a părăsit Genesis pentru a urma o carieră solo, lansând albume care au combinat rockul cu influențe world music, electronică și elemente experimentale. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Solsbury Hill, Sledgehammer și In Your Eyes. El este, de asemenea, recunoscut pentru videoclipurile sale inovatoare și pentru implicarea în cauze umanitare, inclusiv în promovarea drepturilor omului și a muncii voluntare. De-a lungul carierei, a câștigat numeroase premii. El rămâne un artist respectat pentru creativitatea și curajul său artistic.

Mihai Leu a fost unul dintre cei mai importanți sportivi români, recunoscut atât în boxul profesionist, cât și în motorsport. Născut pe 13 februarie 1969, în Hunedoara, acesta a început boxul de la o vârstă fragedă. În cariera sa la profesioniști, care a durat între 1991 și 1997, Mihai Leu a avut un palmares remarcabil de 28 de victorii în 28 de meciuri, dintre care 10 prin KO, fără nicio înfrângere. În februarie 1997 a cucerit centura mondială WBO la categoria semimijlocie, devenind primul boxer român care a atins acest nivel la profesioniști. A apărat titlul cu succes, dar o accidentare l-a forțat să se retragă din ring în 1998. S-a implicat în motorsport și a devenit campion național la raliuri, demonstrând că pasiunea pentru competiție i-a rămas constantă. Mihai Leu a încetat din viață pe 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani. A fost un simbol al voinței și curajului, fiind apreciat atât pentru rezultatele sportive, cât și pentru atitudinea sa dedicată și demnă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1848: Hermann von Eichhorn 🇩🇪✯ feldmareșal prusac în Primul Război Mondial. A fost asasinat printr-un atentat cu bombă, comis de teroristul bolșevic Boris Donskoi

🎂1880: Dimitrie Gusti 🇷🇴✒️ sociolog, etnolog, istoric, filosof, voluntarist și etician. A inițiat și îndrumat acțiunea de cercetare monografică a satelor din România

🎂1923: Chuck Yeager 🇺🇸🛩 pilot în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a zburat în 64 de misiuni deasupra Europei. A doborât 13 avioane germane și a fost el însuși doborât în Franța, dar a scăpat de prizonierat cu ajutorul Rezistenței Franceze. A fost și primul om care a depășit viteza sunetului și apoi dublul vitezei sunetului (Mach 2)

🎂1933: Kim Novak 🇺🇸🎬 Vertigo (1958)

🎂1934: George Segal 🇺🇸🎬 Who’s Affraid of Virginia Woolf? (1966)

🎂1938: Oliver Reed 🇬🇧🎬 renumit pentru imaginea de „macho” și pentru consumul în exces de alcool, a decedat în timpul filmărilor pentru Gladiator (lansat în 2000), la 61 de ani

🎂1944: Jerry Springer 🇺🇸📺 renumit pentru talk show-ul tabloid „The Jerry Springer Show” (1991 – 2018)

🎂1946: Artur Jorge 🇵🇹⚽️ A câștigat în 1987 Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al FC Porto

🎂1950: Peter Gabriel 🇬🇧🎤 și-a dobândit faima ca vocalist și flautist în trupa Genesis

🎂1956: Peter Hook 🇬🇧🎸bass (Joy Division)

🎂1960: Pierluigi Collina 🇮🇹⚽️ considerat cel mai bun arbitru din generația sa, fiind numit de 6 ori consecutiv de FIFA „Cel mai bun arbitru al anului”

🎂1968: Mihai Leu 🇷🇴🥊 campion mondial WBO la semimijlocie în 1997

🎂1968: Kelly Hu 🇺🇸🎬

🎂1974: Robbie Williams 🇬🇧🎤 Și-a început cariera ca membru al trupei Take That în 1990. În 1995, a părăsit formația, după ce vânduse 25 de milioane de copii

🎂1979: Mena Suvari 🇺🇸🎬 American Beauty (1999), American Pie (1999)

Decese 🕯

🕯️1539: Isabella d’Este 🇮🇹🤌 una dintre cele mai importante femei din Renașterea italiană ca figură culturală și politică majoră. A fost patroană a artelor, a dat tonul în modă, stilul ei vestimentar fiind copiat de femei din toată Italia și la curtea Franței

🕯️1785: Crișan 🇷🇴🗣 a fost, împreună cu Horea și Cloșca, unul dintre conducătorii răscoalei din Transilvania din 1784. A fost condamnat la tragere pe roată, sentință executată asupra cadavrului său, deoarece se spânzurase în închisoare; ulterior a fost tăiat în patru bucăți, plasate în Abrud, Bucium, Brad și Mihăileni, iar capul său a fost pus în țeapă în fața casei sale din Cărpiniș

🕯️1883: Richard Wagner 🇩🇪🎼 unul din cei mai de seamă reprezentanți ai romantismului muzical

🕯️1935: Ion Bianu 🇷🇴📖 fondatorul și organizatorul Bibliotecii Academiei

Evenimente📋

📋🎙Ziua Internațională a Radioului 📻

Calendar 🗒

🗒1542: Catherine Howard, a cincea soție a lui Henric al VIII-lea al Angliei, este executată pentru adulter

🗒1633: Galileo Galilei ajunge la Roma pentru procesul său în fața Inchiziției

🗒1668: Spania recunoaște Portugalia ca stat independent

🗒1849: Delegația condusă de mitropolitul Andrei Șaguna prezintă împaratului Franz Joseph Petițiunea generală a fruntașilor români din Transilvania, Banat și Bucovina, prin care se cerea recunoașterea națiunii române

🗒1853: Medicul și ortopedul Charles Gabriel Pravaz a inventat seringa

🗒1856: Încep lucrările Congresului de Pace de la Paris, care pune capăt Războiului Crimeii

🗒1867: Dunărea Albastră, a compozitorului Johann Strauss, a fost prezentată în premieră la Viena

🗒1895: A fost brevetat Cinematograful Lumiere, aparat de filmat, de proiecție și de copiat, realizat de frații Louis și Auguste Lumiere. Prima proiecție publică comercială a avut loc la 28 decembrie 1895, la Paris

🗒1931: New Delhi devine capitala Indiei

🗒1945: Eliberarea orașului Budapesta de sub ocupația fascistă

🗒1960: Franța a detonat prima bombă nucleară

🗒1988: Jocurile Olimpice de Iarnă se deschid la Calgary, Alberta, Canada

