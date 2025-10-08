FRANȚA trebuie să-și sporească producția de echipamente de apărare /Țările NATO depun eforturi pentru a crește investițiile militare

Angajamentul țărilor membre NATO de a dedica 3,5 din PIB în domeniul securității, până în 2035, necesită o creștere semnificativă a producției apărării din Franța, potrivit unui studiu Bpifrance Le Lab.

Acest efort presupune o creștere treptată a producției, de la 31 de miliarde de euro la 84 de miliarde de euro, față de 53 de miliarde în 2025, pentru a atinge un stadiu intermediar de 2,8% din PIB. Acesta reprezintă o creștere a cifrei de afaceri de 9,6% pe an.

Studiul estimează necesarul de finanțare pentru a atinge acest obiectiv de 15 miliarde de euro, „inclusiv 5 miliarde de euro în capitaluri proprii și 10 miliarde de euro în datorii”. Necesarul de producție ar crește apoi la 117 miliarde de euro în 2035, atât pentru echiparea forțelor armate franceze, cât și pentru preluarea comenzilor de export.

Banca publică de investiții Bpifrance își va prezenta Fondul de Apărare pe 14 octombrie, potrivit cotidianului Sud Ouest. Acest fond a fost anunțat în martie, cu obiectivul de a strânge 450 de milioane de euro, în cadrul unei conferințe privind finanțarea în domeniul apărării.

Macron anunță actualizarea doctrinei nucleare franceze

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că va rosti un discurs „la începutul anului 2026” despre doctrina nucleară franceză, care este în curs de „actualizare”.

„Lucrez în prezent la actualizarea doctrinei noastre și doresc să continui să aprofundez dialogul strategic cu europenii care doresc acest lucru. În orice caz, există o dimensiune europeană încă din 1962”, a declarat președintele francez.

Problema extinderii forței de descurajare nucleară a Franței către alte țări europene a fost dezbătută în ultimele luni, pe fondul îngrijorărilor că acestea ar putea rămâne fără sprijinul Statelor Unite.

