Comisia Europeană propune o serie de GARANȚII referitoare la fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur

Comisia Europeană a propus o serie de măsuri care ar suspenda beneficiile comerciale pentru importurile de alimente provenite din țările Mercosur dacă acestea duc la scăderea prețurilor de pe piața UE, dar anumite părți ale sectorului agricol european nu au încredere în eficiența acestor propuneri.

Comisia Europeană a dezvăluit planul miercuri, prezentându-l ca o modalitate de a „consolida protecția fermierilor din UE” și de a câștiga sprijinul statelor membre sceptice înainte de ratificarea acordului comercial UE-Mercosur, acord blocat de ani buni din cauza temerilor unora dintre statele membre, scrie Euractiv.com.

Comisia Europeană a detaliat miercuri garanțiile oferite fermierilor din blocul comunitar, în încercarea de a-i liniști cu privire la impactul acordului comercial cu țările Mercosur.

Bruxelles-ul a anunțat aceste „măsuri de salvgardare” la începutul lunii septembrie, sperând să calmeze furia fermierilor și să obțină undă verde din partea Franței. Comisia promite „o monitorizare sporită” a „produselor sensibile”, cum ar fi carnea de vită, carnea de pasăre, orezul, mierea, ouăle, usturoiul, etanolul și zahărul, și intenționează să prezinte Parlamentului European și statelor membre o evaluare a impactului importurilor din Mercosur la fiecare șase luni. De asemenea, Bruxelles-ul ar lansa o anchetă dacă prețurile unui produs din Mercosur vor fi cu cel puțin 10% mai mici decât cele ale unui produs identic din Uniunea Europeană, iar volumul importurilor scutite de taxe vamale va crește cu peste 10%.

Unii fermieri se opun acordului UE-Mercosur

În caz de prejudicii grave, UE ar putea crește temporar taxele vamale pentru produsele în cauză. De asemenea, Comisia se angajează să lanseze o anchetă fără întârziere dacă un stat european o solicită și există un risc suficient de prejudiciu. În„cazurile cele mai urgente”, Executivul comunitar promite să activeze măsuri de salvgardare provizorii în termen de maximum 21 de zile și să finalizeze anchetele în termen de patru luni.

„Garanțiile pe care le acordăm acordului UE-Mercosur sunt fără precedent. Prin propunerea de astăzi, sectorul agroalimentar al UE poate avea încredere că Comisia va fi întotdeauna de partea sa. Având în vedere preocupările exprimate, a fost necesar să se adauge un strat suplimentar de protecție, ceea ce facem acum. Am auzit preocupările fermierilor și acționăm în acest sens. Comisia va fi pregătită să acționeze rapid și decisiv în cazul în care va fi necesar să protejeze interesele sectorului nostru agroalimentar”, a declarat comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen.

Principalul sindicat al fermierilor europeni, Copa-Cogeca, a criticat încă o dată acordul cu Mercosur și ‘adoptarea forțată’ de către Comisia Europeană. Bruxelles-ul speră să obțină aprobarea statelor europene înainte de sfârșitul lunii decembrie, atâta timp cât brazilianul Luiz Inacio Lula da Silva deține președinția rotativă a Mercosur.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează

Recep Tayyip Erdogan spune că Donald Trump i-ar fi cerut Turciei să CONVINGĂ Hamas să accepte acordul privind pacea în Gaza

Sursa foto: Shutterstock