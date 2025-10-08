Trump a îndemnat la ARESTAREA primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois. Garda Națională, trimisă la Chicago, Portland și Memphis

Președintele SUA Donald Trump a îndemnat la arestarea primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois.

Membrii Gărzii Naționale se adună lângă Chicago, în timp avocații se pregătesc pentru audieri în tribunale cu privire la legalitatea deciziilor lui Trump de a trimite Garda Națională la Chicago, Portland și Memphis.

Președintele și-a intensificat criticile miercuri la adresa primarului din Chicago, Brandon Johnson, și a guvernatorului democrat JB Pritzker, care a etichetat trimiterea Gărzii Naționale „invazia lui Trump” în weekend, notează CNN.

„Primarul din Chicago ar trebui să fie în închisoare pentru că nu a protejat ofițerii de la Imigrație! Și guvernatorul Pritzker!” a scris Trump pe Truth Social.

Președintele Trump a autorizat 300 de membri ai Gărzii Naționale din Illinois să fie trimiși la Chicago, iar guvernatorul republican al Texasului Greg Abbott a oferit alți 400 de membri ai Gărzii din statul său.

Reacția primarului din Chicago și a guvernatorului din Illinois

Ambii oficiali au răspuns criticilor lui Trump miercuri dimineață.

Primarul Brandon Johnson a spus:

„Nu este prima dată când Trump încearcă să aresteze pe nedrept un bărbat de culoare. Nu plec nicăieri.”

Guvernatorul Pritzker a scris că nu intenționează să dea înapoi:

„Trump cere acum arestarea reprezentanților aleși care îi limitează puterea. Ce altceva a mai rămas, pe calea către autoritarismul în toată regula?”

Trump a spus că poate invoca Legea Insurecției

Dacă procesele în curs de judecată care contestă desfășurările nu se termină în favoarea lui Trump, președintele a spus că poate invoca Legea Insurecției, care permite desfășurarea de trupe în SUA în anumite situații.

„Dacă trebuie să invoc asta, aș face asta”, a spus Trump luni. „Dacă sunt oameni uciși și tribunalele ne opresc, sau guvernatorii sau primarii ne opresc, sigur că fac asta.”

Primarul orașului Chicago a declarat miercuri că forțele de poliție din oraș sunt puse într-o poziție dificilă.

„Președintele Statelor Unite ale Americii trimite literalmente forțele de ordine împotriva forțelor de ordine”, a spus Johnson. „Nu așa ar trebui să fie.”

La Memphis, primarul a decis să coopereze

La Memphis, „Garda Națională din Tennessee ar trebui să sosească în următoarele câteva zile sau în următoarea săptămână”, a declarat primarul democrat Paul Young.

Nu este clar ce rol exact va juca în Memphis Garda Națională din Tennessee, trimisă de guvernatorul republican Bill Lee.

Un grup mare de agenți federali se află deja în oraș și a efectuat 386 de arestări în puțin peste o săptămână, potrivit cifrelor Departamentului de Justiție. Două arestări au fost făcute în cazuri de omucidere.

Primarul democrat a fost în dezacord cu Administrația Trump și liderii republicani ai statului în privința implicării federale, dar a spus că cooperează.

„A fost ceva ce guvernatorul și președintele au decis și, în calitate de primar al orașului, este treaba mea să mă asigur că este bine coordonat în comunitatea noastră”, a declarat primarul.

