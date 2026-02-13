Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Conform procurorului lui Georgescu, „demnitatea” și „poporul român” este propagandă fascistă”

Malina Maria Fulga
13 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Conform procurorului lui Georgescu, „demnitatea” și „poporul român” este propagandă fascistă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat discursul lui Călin Georgescu, discurs care a fost catalogat ca fiind fascist de către procuratură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu a analizat textul unui discurs al lui Călin Georgescu, pentru care acesta este acuzat de propagandă fascistă. Cristoiu susține că temele naționaliste propagate de fostul candidat la prezidențiale nu sunt cu nimic diferite de discursurile altor politicieni actuali.

„«Cel care se luptă chiar și singur, cu o mână de viteji, pentru neamul și pentru țara lui și pentru Dumnezeu, nu va fi învins niciodată.» Păi, dacă vin rușii, ăsta trebuie să fie manifestul. El n-a citat niciun moment. Deci am dat citatul. Citatul acesta este bine de pus când vin rușii. Sunteți de acord? Trebuie să ne ridicăm o mână de viteji în frunte cu Nicușor Dan. Și cu Bolojan. Eu spun că ceea ce a zis el, fără să spună de unde e. «Exprimând astfel către publicul larg teme propagate de ideologia fascistă, ca, „demnitatea”…» Ia să-l dăm în judecată pe Marius Iacob ăsta. Ia să-l anchetăm. Deci, potrivit lui Marius Iacob și judecătorilor nenorociți care au dat drumul, a vorbi de demnitate e fascism?”

Demnitatea, poporul român… Păi Nicușor Dan și toți ăștia vorbesc de poporul român, până și Ciolacu vorbește de poporul român, de acord? Suferința… «Suferință tu, dureros de dulce» , cum zicea Eminescu.”

