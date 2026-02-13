Prima pagină » Social » Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai muncit 27 de ani cu carte de munca

Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai muncit 27 de ani cu carte de munca

13 feb. 2026, 07:14
Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai muncit 27 de ani cu carte de munca

Calculul pensiei în România este bazat pe numărul de puncte acumulate pe tot parcursul carierei. Aceste puncte reflectă contribuțiile plătite la sistemul public de pensii, raportate la câștigul salarial mediu brut din fiecare an de activitate. Cu cât veniturile au fost mai mari și perioada de contribuție mai lungă, cu atât numărul total de puncte acumulate va fi mai ridicat.

Un stagiu de cotizare de 27 de ani are o formulă care include punctele de contributivitate (bazate pe salariu) și punctele de stabilitate (bonus pentru vechime).

Ce pensie vei avea în funcție de meseria ta

În fiecare lună lucrată, asiguratul primește un punctaj lunar, determinat prin împărțirea venitului brut realizat la salariul mediu brut din luna respectivă. Punctajele lunare se adună pentru a obține punctajul anual, iar acestea, la rândul lor, se însumează pe întreaga perioadă de cotizare pentru a rezulta punctajul total.

Valoarea finală a pensiei se stabilește prin înmulțirea punctajului total cu valoarea punctului de referință, stabilită prin lege. Astfel, pensia depinde direct atât de nivelul contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active, cât și de indicatorii economici stabiliți la nivel național.

FORMULA

Pentru 27 de ani de munca, punctele de stabilitate se calculează astfel:

– intre 25 si 30 de ani: 0,50 puncte pentru fiecare an.

– pentru 27 de ani: (27 − 25) × 0.5 = 1 punct de stabilitate.

Calculul final este: Pensia= (Puncte_Contributivitate + 1) × 81

Potrivit tabelului atașat, meseria cu cel mai mare punctaj anual este cea de programator cu 2,23 de puncte, ceea ce înseamnă o pensie de 4,773 lei.

Meseriile cu cel mai mic punctaj sunt cele de: casier, femeie de serviciu, lucrător comercial și vânzător, acestea înregistrează pensii cu valoarea de 1.281 de lei.

