Dosar uriaș în România. Doi români vindeau haine de lux, furate din Italia, pe o platformă de lux / Cum a recurs Gucci la „clientul misterios”

Un dosar cu parfum de lux a ajuns, în primă instanță, la Tribunalul București, scrie Cancan.ro.

Doi români vindeau haine și accesorii de sute de mii de euro pe Vestiaire Collective, celebra platformă de lux.

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Printre produsele scoase la vânzare, însă, anchetatorii au descoperit și marfă provenită din furturi comise în Italia.

Cei care au dat alarma au fost reprezentanții brandului de lux GUCCI.

Povestea începe după trei furturi comise în Italia. Potrivit hotărârii consultate de sursa citată, Gucci a reclamat dispariția unor loturi de eșarfe, pături pentru copii, papuci și încălțăminte, valoarea de piață indicată pentru bunurile furate din cele trei depozite ajungând la aproximativ 1,359 milioane euro.

Departamentul de securitate al Gucci a început să monitorizeze marketplace-urile și așa a dat peste trei conturi de Vestiaire Collective de pe care erau vândute produse ce semănau izbitor cu cele dispărute.

Așa a început o operațiune care ar putea deveni scenariu de film.

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Sursa foto: Cancan.ro