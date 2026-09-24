Secretarul de stat de la Energie, Cristian Bușoi, în contextul majorării prețului gazelor: Marea problemă va fi să găsim soluții pentru populație

România va ajunge la un grad de umplere de aproximativ 90% a depozitelor de gaze până la sfârșitul anului, peste nivelul mediu european, dă asigurări Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, potrivit Mediafax. El a declarat că la finalul acestei luni, stocurile României ar urma să ajungă la aproximativ 79-80% din capacitate. Bușoi îi asigură pe români că nu trebuie să se teamă de facturi mărite la energie în următoarea perioadă.

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Cristian Bușoi: Să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă

„Pentru România, 79% – 80% este pentru sfârșitul lunii, vom atinge, minim. Media europeană este 70%, iar Germania este la 59% din capacitate”, a afirmat Bușoi.

El a precizat că România trebuie să atingă nivelul de 90% până în decembrie, conform obligațiilor europene, și a arătat că în anii anteriori am avut stocuri chiar peste nivelul minim solicitat.

„Am făcut apel să se facă această înmagazinare peste obligația minimă, pentru că e bine să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă și pentru intrarea unor noi capacități care nu au fost calculate anii trecuți”, a spus secretarul de stat.

Prețurile gazelor, un factor important pentru piața de energie

Bușoi a atras atenția asupra evoluției prețurilor gazelor pe piața europeană, în condițiile în care acestea au un impact important asupra prețului energiei electrice din România. Potrivit lui Bușoi, indicele Title Transfer Facility (TTF) a avut o medie de aproximativ 72 de euro/MWh în septembrie, față de 96 de euro/MWh în ianuarie și 59 de euro/MWh în august.

Secretarul de stat de la Energie a explicat că evoluția prețului gazului este relevantă pentru România deoarece costul marginal al producției de energie electrică poate influența prețul zilnic de pe piață.

Contractele de energie electrică se încheie eșalonat

În ceea ce privește consumatorii casnici de energie electrică, Bușoi a explicat că expirarea contractelor nu are loc simultan, ci este distribuită pe parcursul anului.

„Contractele se fac în ianuarie, în majoritatea dintre ele, și în funcție de cum ne expiră… cam 10% din contracte în fiecare lună”, a declarat acesta.

Secretarul de stat a precizat că datele disponibile pentru luna septembrie nu indică deocamdată creșteri spectaculoase ale prețurilor pentru consumatori.

Hidroelectrica, printre cele mai ieftine oferte

Cristian Bușoi a menționat și evoluția ofertelor furnizorilor de energie electrică, arătând că Hidroelectrica a avut o creștere de preț, dar continuă să ofere unul dintre cele mai mici prețuri de pe piață. El a spus însă că efortul companiei de a acoperi consumul în orele de seară prin utilizarea resurselor hidro trebuie analizat și din perspectiva nivelului lacurilor de acumulare.

„Hidroelectrica a făcut un efort uriaș să asigure consumul orelor de seară, sigur, cu prețul golirii lacurilor de acumulare, ceea ce, evident, trebuie să ne ridice un semn de întrebare în cazul în care, în iarnă, vom avea unele sincope”, a spus Bușoi.

În privința consumatorilor casnici de gaze, Bușoi a precizat că există în prezent un preț reglementat de 110 lei, iar pentru consumatorii casnici nu ar trebui să apară creșteri semnificative ale facturilor în perioada următoare. El a arătat că evoluția din primăvara anului viitor va depinde în principal de nivelul prețului gazelor și de evoluția pieței europene.

„În primăvara anului viitor, în funcție de cât de dificilă va fi piața și de cât de mare va fi prețul gazului, marea problemă va fi să găsim soluții pentru populație”, a declarat Cristian Bușoi.