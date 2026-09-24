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Siegfried Mureșan nu-i cere ajutorul lui Nicușor Dan pentru învestirea Guvernului: „Trebuie să-mi câștig votul în Parlament”

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că nu intenționează să îi ceară ajutorul președintelui României pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului. Mureșan spune că trebuie să își construiască singur majoritatea în Parlament și că obiectivul său este să ajungă la 233 de voturi.

Am agreat cu președintele ca, după revenirea în țară, să ne întâlnim. A confirmat și el. O să-i prezint programul de guvernare dacă vom avea lista de miniștri și să-l informez cu privire la rezultatele muncii din ultimele zile, unde ne aflăm”, a declarat Siegfried Mureșan, pentru Euronews.

Mureșan: „Trebuie să-mi câștig votul în Parlament”

Premierul desemnat spune că va coopera cu șeful statului dacă Guvernul său va fi învestit, însă exclude ideea de a-i solicita acestuia să intervină pentru obținerea voturilor.

Eu întotdeauna am fost un om politic independent, pe propriile picioare și, dacă guvernul meu va fi învestit, voi coopera cu bună credință cu președintele României, vom lucra în bun parteneriat, dar este evident că trebuie să-mi câștig votul în Parlament. Nu a fost niciodată stilul meu să merg la alt om politic să-i spun: ajută-mă”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat: „Intenția mea e să ajungem la 233 de voturi”

Siegfried Mureșan susține că negocierile pentru susținerea Guvernului continuă și afirmă că a avut o discuție cu grupul parlamentar al minorităților naționale.

„Intenția mea e să ajungem la 233 de voturi. Am avut o discuție foarte bună cu grupul minorităților naționale. Avem și o formă de comunicare cu președintele PSD, nu avem încă o soluție finală acolo”, a precizat acesta.

Premierul desemnat susține că PSD trebuie să decidă dacă va susține un guvern proeuropean sau dacă va continua colaborarea cu AUR.

Adevărul e că PSD va da testul adevărului. Vor vota un guvern proeuropean încercând să arate că sunt partid proeuropean sau vor continua să colaboreze cu populiștii și extremiștii de la AUR”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

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