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Oana Țoiu compară relația România-SUA cu un milkshake, celebra băutură americană. Ce a vrut de fapt să transmită

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Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a descris în metafore relația României cu SUA. Țoiu spune că legătura dintre cele două țări e ca un milkshake și se bazează pe iubire. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții în marja Adunării Generale ONU, găzduite de Consiliul pentru Relații Externe, alături de vicepremierul polonez Radosław Sikorski. După ce acesta a comparat legăturile dintre Europa și Statele Unite cu o căsnicie, șefa diplomației române  a afirmat că, în cazul țării noastre, „dragostea” nu a dispărut.

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„Pentru noi, dragostea este încă acolo”

Cred că, pentru noi, dragostea este încă acolo. Dar ceea ce ne dorim este să avem, în această căsnicie, capacitatea de a cumpăra împreună o casă mai mare, ca să folosesc această analogie”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a adus în discuție prezența americană în România, investițiile de la baza militară Mihail Kogălniceanu și sistemul de la Deveselu.

Prezența SUA în România, investițiile de ordinul miliardelor pe care le-am planificat pentru baza militară de la Mihail Kogălniceanu, care este una dintre cele mai mari din Europa, prezența scutului de la Deveselu și parteneriatul nostru cu SUA în domeniul apărării împotriva unor potențiale atacuri iraniene sunt elemente importante. Însă ceea ce am construit împreună, în materie de încredere, de-a lungul acestui proces contribuie la capacitatea Statelor Unite de a-și proiecta puterea și la securitatea SUA”, a spus șefa diplomației române.

Metafora „milkshake-ului: Nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile”

Ministrul a comparat apoi interdependența dintre interesele economice și cele de securitate ale celor două țări cu ingredientele unui milkshake.

Cred că, dacă ne uităm la obiectivele noastre de securitate și economice, este că, atunci când ai ceva care funcționează și ai, de exemplu, acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor înapoi din rețetă. Nu funcționează așa. Și cred că în acest punct ne aflăm acum în această relație”, a declarat Oana Țoiu.

Cred că preocuparea pentru propria calitate a vieții, pentru costul vieții, prețul energiei, securitate, salarii, accesul la servicii publice este prioritatea cetățenilor americani și a majorității cetățenilor din întreaga lume”, a afirmat Țoiu.

Șefa diplomației române a susținut că relațiile construite la nivel internațional contribuie la atingerea unor obiective economice care îi afectează direct pe cetățeni.

Așadar, mesajul meu ar fi că ceea ce se întâmplă în lume și ceea ce construim împreună contribuie, de fapt, în mod direct la aceste obiective privind costul zilnic al vieții, presiunea zilnică asupra familiilor și companiilor. Nu este vizibil, nu este imediat, nu este întotdeauna ușor de conectat în conversația politică, dar arhitectura economiilor noastre, arhitectura investițiilor noastre pe termen lung se bazează pe forța acestei relații”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a precizat că preocupările interne și politica externă nu sunt concurente.

Ori de câte ori acestea sunt puse sub semnul întrebării, ar trebui să devină mai puternice pentru a servi acestui scop. Nu este o competiție între concentrarea asupra problemelor interne și afacerile externe. Este, mai degrabă, o complementaritate între ele”, a afirmat Țoiu.

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