Disputa pe tema crizei din energie și a închiderii capacităților pe cărbune a generat o confruntare aprinsă între deputatul USR George Gima și vicepreședintele PSD Sector 1 Lavrin Covaci. Cei doi politicieni au fost invitați la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, unde au analizat responsabilitatea pentru deficitul de putere din sistem și calendarul PNRR, în contextul noului program de guvernare prezentat miercuri, 23 septembrie, de Siegfried Mureșan. Urmărește întreaga emisiune aici.

Discuții aprinse despre închiderea capacităților pe cărbune și responsabilitatea pentru deficitul de energie al României

Răzvan Dumitrescu a pus sub semnul întrebării ideea de independență energetică propusă în programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan, în condițiile în care România are, potrivit cifrelor, un deficit de aproape 3.000 de megawați în sistem.

În replică, deputatul USR George Gima a susținut că deciziile privind închiderea unor capacități pe cărbune nu au început odată cu PNRR, ci existau încă din perioada 2017–2018, în timpul guvernării conduse de Viorica Dăncilă. Lavrin Covaci, vicepreședintele PSD Sector 1, l-a contrazis și a subliniat că Guvernul Dăncilă nu putea fi responsabil pentru PNRR, deoarece acest program a fost elaborat ulterior.

Răzvan Dumitrescu a revenit în discuție și a făcut referire la planurile din perioada Guvernului Dăncilă, susținând că acestea prevedeau retragerea treptată a unor capacități până în 2030, însă în anii următori au fost retrase capacități într-un ritm mult mai mare. George Gima a replicat că România și-a asumat încă de atunci reducerea producției pe bază de cărbune și că primul program privind închiderea acestor capacități nu a fost creat de guvernele de după 2021.

Răzvan Dumitrescu: Cum vreți să vorbiți despre independență energetică atunci când aveți un deficit de aproape 3.000 de megawați în sistem? Există în vigoare și în strategia care opera în 2021. Noi scoteam atunci 3.780 de megawați și băgam 1.500.

George Gima, USR: Dar știți de unde? Din 2017–2018, din guvernarea Dăncilă, dacă nu mă înșel.

Lavrin Covaci, PSD: Nu, nu, Dăncilă nu a făcut PNRR, pentru că nu exista.

George Gima, USR: Era alt program.

Răzvan Dumitrescu: Dăncilă a spus că, cel puțin până în 2030, să scoatem 560 de megawați. Am scos 3.780 în patru ani.

George Gima, USR: Păi s-a angajat în lucrul ăsta. N-am scos noi primul program care prevedea închiderea liniilor de cărbune.

PSD și USR își pasează responsabilitatea pentru criza energetică: „Erați la guvernare” / „Cine a fost ministrul Energiei?”

Disputa a continuat pe tema responsabilității pentru deciziile din sectorul energetic și pentru prevederile PNRR. Lavrin Covaci i-a reproșat deputatului USR George Gima că formațiunea sa s-a aflat la guvernare în perioada în care au fost luate unele dintre deciziile discutate și a susținut că PNRR a fost elaborat de Cristian Ghinea.

Răzvan Dumitrescu a revenit la cifrele privind închiderea capacităților de producție și a susținut că planurile Guvernului Dăncilă prevedeau o retragere eșalonată a unor capacități până în 2030, în timp ce ulterior au fost scoase din sistem capacități mult mai mari.

George Gima a argumentat că, după 2021, guvernele aflate la putere puteau renegocia aceste angajamente. În discuție a fost adus și Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, în contextul responsabilității PNL pentru deciziile din domeniu. Covaci a replicat că Ministerul Energiei s-a aflat timp de aproximativ 10 ani în zona liberală și că PSD a preluat ministerul abia în ultimele 10 luni.

Lavrin Covaci, PSD: Dar cine a scris? Erați la guvernare, domnule Gima. PNRR a fost scris de domnul Ghinea.

Răzvan Dumitrescu: În programul Guvernului Dăncilă se prevedea eșalonat, până în 2030, 560 de megawați. Respect, nicio legătură cu 3.780.

Lavrin Covaci, PSD: Și suntem în 2026. Puteam încă să-i scoatem. Când scoți, pui la loc.

George Gima, USR: Păi da, a fost un guvern începând cu 2021. Cine a fost ministrul Energiei? În 2018 s-a angajat să…

Răzvan Dumitrescu: Odată ce România a semnat și documentul intră în vigoare, orice ministru trebuia să scoată. Era domnul Popescu.

George Gima, USR: Se putea negocia și renegocia oricând, în cinci ani de zile.

Răzvan Dumitrescu: Sunteți colegi de coaliție cu cei care îl iau pe Virgil Popescu, reprezentant de seamă, la Parlamentul European.

Lavrin Covaci, PSD: Ministerul Energiei, timp de 10 ani, a fost în zona liberală. La noi a fost doar acum, în ultimele 10 luni, și acum nu mai este.

România se confruntă cu un deficit de aproape 3000 de megawați după retragerea grupurilor energetice

Sistemul Energetic Național înregistrează un dezechilibru major între consum și producția internă, în condițiile în care au fost retrase din exploatare grupuri termoenergetice care totalizează 3.780 de megawați, fără finalizarea la timp a noilor capacități pe gaze naturale sau din surse regenerabile. Conform angajamentelor asumate prin legislația de decarbonizare și PNRR, România are obligația de a închide capacități instalate pe lignit de peste 2.000 de megawați.

În paralel, la Complexul Energetic Oltenia au fost alocate subvenții de stat de aproximativ 1 miliard de euro din 2020 pentru achiziția certificatelor de emisii de dioxid de carbon, în timp ce proiectele de înlocuire a grupurilor de la Ișalnița și Turceni au acumulat întârzieri majore.

Cum arată programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan

Programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan are 28 de direcții și pune accent pe reforma administrației, reducerea cheltuielilor statului, eficientizarea companiilor de stat și sprijinirea economiei. În domeniul energiei, programul prevede investiții în hidroenergie, reactoarele de la Cernavodă, gazele din Marea Neagră, rețele și capacități de stocare, cu obiectivul de a crește producția internă și de a reduce dependența de importuri.

Documentul mai prevede păstrarea cotei unice, fără taxe și impozite noi în 2027, precum și revenirea TVA la 19%, atunci când situația bugetară permite. Printre priorități se mai află investițiile în infrastructură, sănătate, educație și digitalizarea administrației.

Gândul a cerut părerea ChatGPT și Gemini după ce unele pasaje din program au părut să aibă un limbaj prea „perfect”, cu formulări foarte echilibrate și repetitive. Ambele modele au ajuns la aceeași concluzie: textul prezintă numeroase indicii specifice documentelor redactate sau editate cu ajutorul inteligenței artificiale.

ChatGPT și Gemini au analizat formulările din programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Ce arată analiza

ChatGPT a sesizat similitudinea foarte mare dintre cele 28 de secțiuni ale programului, formulările repetitive de tip slogan, precum și frazele foarte „netede” și echilibrate. Modelul a remarcat folosirea repetată a unor expresii generale precum ”predictibilitate”, ”eficiență”, ”rezultate”, ”servicii publice”, ”sprijin” și ”modernizare”.

ChatGPT a remarcat că domenii foarte diferite – sănătate, justiție, agricultură, apărare sau cultură – sunt redactate aproape în același ton și folosesc aceeași structură a paragrafelor.

Gemini a ajuns la aceeași concluzie

Gândul a încărcat documentul într-un alt program de inteligență artificială, Gemini, care a analizat documentul și a ajuns la concluzia că este foarte probabil ca acesta să fi fost generat sau cel puțin editat și structurat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Programul a indicat drept argumente consistența foarte mare a documentului, structura uniformă și lipsa aproape totală a erorilor de formulare. Gemini a remarcat inclusiv folosirea unor termeni precum „audit funcțional”, „guvernanță corporativă”, „disciplină bugetară” și „reziliență democratică”.

Cum se apără Siegfried Mureșan, întrebat dacă a redactat programul cu ajutorul inteligenței artificiale

În cadrul unui interviu acordat în această seară pentru B1 TV, Siegfried Mureșan a negat că ar fi redactat programul de guvernare cu ajutorul inteligenței artificiale. A ținut să precizeze că acuzația este una ”simpatică” și că nu folosește acest program pe calculator.

”Nu am Chat GPT și pe calculator. Nu folosesc Chat GPT pe calculator. Nu am alte programe de inteligență artificială. Cred că am intrat pe telefon pe ChatGPT. de 3-4 ori în viața mea, dar e clar că nu poți face un program de guvernare pe telefon. E simpatică această acuză”, a transmis Siegfried Mureșan.