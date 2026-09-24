Franța, Germania și Spania se contrazic asupra modului în care ar trebui aplicat principiul „Made in Europe”, prin care UE vrea să favorizeze companiile europene în atribuirea contractelor publice. Cele trei state propun abordări diferite privind țările și produsele care ar trebui să beneficieze de acest tratament preferențial.

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UE vrea să favorizeze producția europeană

Comisia Europeană a prezentat în martie Industrial Accelerator Act, un proiect prin care vrea ca o parte mai mare din banii cheltuiți de statele membre pentru proiecte publice să ajungă la companii europene. Măsura vizează în special industria verde, sectoarele mari consumatoare de energie și industria auto, pentru a ajuta firmele europene să concureze cu producătorii din China.

La șase luni de la prezentarea proiectului, cele 27 de state membre nu au ajuns însă la un acord asupra modului în care ar trebui aplicat principiul „Made in Europe”.

Una dintre principalele dispute este legată de ce țări ar trebui să aibă acces preferențial la contractele publice europene, de la proiecte pentru parcuri eoliene până la infrastructură rutieră și sisteme de transport.

Germania vrea un sistem mai deschis

Germania, cea mai mare economie exportatoare a UE, susține o variantă mai largă a proiectului, apropiată de propunerea inițială a Comisiei Europene.

Berlinul consideră că în sistem ar trebui să poată intra și partenerii comerciali ai Uniunii care au acorduri de liber schimb sau de achiziții publice cu UE ori care fac parte dintr-o uniune vamală cu blocul comunitar. În această variantă, lista țărilor eligibile ar putea ajunge la aproximativ 80 de state.

„Germania respinge protecționismul și discriminarea”, se arată în documentul guvernului german, potrivit POLITICO. Berlinul susține că UE trebuie să rămână un partener de încredere pentru statele cu care are acorduri de liber schimb și să își respecte obligațiile juridice.

Germania propune și posibilitatea ca alte țări din afara UE să fie incluse dacă oferă, la rândul lor, condiții echivalente companiilor europene.

Până acum, niciun alt stat membru nu s-a alăturat oficial propunerii germane.

Spania propune trei niveluri

Spania susține o variantă diferită, printr-un sistem cu trei niveluri de preferință.

În primul nivel s-ar afla cele 27 de state membre ale UE. Produsele fabricate în Uniune ar beneficia astfel de cel mai ridicat nivel de preferință în cadrul achizițiilor publice.

Al doilea nivel ar include țările din Spațiul Economic European și alți parteneri considerați de încredere.

În al treilea nivel ar intra statele care au acorduri de liber schimb, uniuni vamale sau acorduri privind achizițiile publice cu UE.

Spania susține că un sistem mai detaliat, bazat pe nivelul de risc, ar putea face regulile mai eficiente și mai ușor de acceptat politic.

Franța vrea o preferință mai strictă pentru producția europeană

Franța susține, la rândul său, o abordare mai restrictivă decât cea propusă de Germania.

Ministrul francez al Industriei, Sébastien Martin, a declarat la sosirea la reuniunea de la Bruxelles că Europa trebuie să rămână deschisă față de partenerii săi comerciali, dar că banii publici europeni trebuie să ajungă la producția realizată în Europa.

„În viitor, va fi în continuare posibil să avem produse cu o parte din valoarea lor adăugată provenită din alte părți, dar producția trebuie să aibă loc în Europa pentru ca acestea să fie eligibile pentru sprijin public”, a spus Martin.

Irlanda încearcă să găsească un compromis

Irlanda, care coordonează negocierile dintre statele membre până la sfârșitul anului, încearcă să găsească o soluție acceptată de guvernele UE.

Dublinul va organiza pe 7 octombrie o discuție între reprezentanții statelor membre și intenționează să prezinte, până la jumătatea lunii, o nouă propunere de compromis. Irlanda speră să obțină un acord în noiembrie.

Disputa nu se limitează însă la guvernele statelor membre. Și în Parlamentul European există diferențe de poziție, inclusiv în interiorul Partidului Popular European (PPE), cel mai mare grup politic din legislativul european. Eurodeputații germani și spanioli din PPE au poziții diferite asupra proiectului.

Liderii grupurilor responsabile de dosar urmează să discute proiectul de raport pe 28 septembrie, iar eurodeputații pot depune amendamente până pe 7 octombrie.

Calendarul proiectului riscă să fie întârziat

Industrial Accelerator Act trebuie să fie aprobat atât de statele membre, cât și de Parlamentul European înainte ca cele două instituții să poată începe negocierile pentru forma finală a legislației.

Calendarul începe deja să alunece, ceea ce pune sub semnul întrebării obiectivul Comisiei Europene de a ajunge la un acord până la sfârșitul acestui an.

Disputa este urmărită cu atenție și în Marea Britanie. Guvernul de la Londra este preocupat de posibilitatea ca firmele britanice să fie excluse din sistemul „Made in Europe”, în timp ce încearcă să consolideze relațiile comerciale cu UE.

Oficialii europeni au transmis însă că nu pot anticipa rezultatul negocierilor legislative privind Industrial Accelerator Act.