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Siegfried Mureșan avertizează PSD: „Dacă merge lângă AUR, va fi înghițit și va deveni partenerul junior”

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan avertizează PSD că apropierea de AUR ar putea avea consecințe politice pentru social-democrați. Mureșan susține că obiectivul AUR nu este să sprijine PSD, ci să devină principala formațiune politică de pe scena românească.

Ei pot să meargă lângă AUR, însă nu vor avea de câștigat”, a declarat Siegfried Mureșan, pentru Euronews.

Mureșan: AUR vrea să ia locul PSD

Premierul desemnat consideră că, în cazul în care PSD continuă să colaboreze cu AUR, social-democrații riscă să ajungă într-o poziție secundară pe scena politică.

„Obiectivul AUR nu este să ajute PSD, obiectivul este să ia locul PSD-ului pe scena politică a României ca partid dominant. Dacă ei rămân alături de AUR, vor fi înghițiți și vor fi partenerul junior al AUR”, a spus Mureșan.

În opinia sa, PSD ar putea recupera o parte dintre alegătorii săi dacă ar decide să susțină guvernul său: „Dacă votează guvernul, mai pot convinge o parte a populației care poate are preferințe de stânga”, a afirmat premierul desemnat.

Mureșan pune sub semnul întrebării autoritatea lui Grindeanu

Siegfried Mureșan a afirmat că nu este convins că Sorin Grindeanu are ultimul cuvânt în interiorul PSD: „Nu sunt convins că Grindeanu are ultimul cuvânt de spus în PSD. Obiectivul lor e să înghită PSD”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a susținut că Sorin Grindeanu nu își dorește să devină premier pentru că, dacă și-ar fi dorit acest lucru, ar fi trebuit să își exprime intenția încă din luna mai, când a depus moțiunea de cenzură alături de AUR.

„Dacă și-ar fi dorit cu adevărat să fie prim-ministrul României, ar fi spus-o pe 5 mai”, a mai spus Siegfried Mureșan.

  • PSD a anunțat că nu va susține Guvernul propus de Mureșan, iar social-democrații i-au cerut premierului desemnat să își depună mandatul, argumentând că nu are suficiente voturi pentru învestire.
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