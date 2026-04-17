Două cutremure în aceeași zi în România. Unde au fost înregistrate seismele

Două cutremure slabă magnitudine s-au produs vineri, succesiv, în România, la mare distanță unul de celălalt. Seismele au fost înregistrate în județul Timiș și în zona seismică Vrancea-Covasna, potrivit INFP.

Două cutremure succesive în aceeași zi, vineri, în România, unul în Banat și unul în Moldova.

Primul seism a avut loc la ora 13:37, în regiunea Banat, județul Timiș. Specialiștii INFP au anunțat o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter și o adâncime redusă, de 4,6 kilometri.

Mișcarea tectonică s-a produs în apropierea următoarelor orașe:  49km S de Timişoara, 57km E de Zrenjanin, 61km S de Reşiţa, 61km NE de Pancevo, 74km N de Smederevo, 76km NE de Belgrade, 76km NE de Zemun, 97km S de Arad.

Al doilea cutremur a fost raportat la ora 16:37, în zona seismică Vrancea, județul Covasna. Acesta a avut o magnitudine de 2,6 grade și s-a produs la adâncimea de 114,7 kilometri, relatează Antena3.

Seismul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante din centrul și estul țării:  42km SE de Sfântu-Gheorghe, 47km E de Braşov, 71km S de Buzău, 75km S de Focşani, 77km N de Ploieşti, 98km NE de Târgovişte.

Ambelor mișcări seismice au fost de slabă intensitate. Nu au fost semnalate pagube materiale sau victime. Cutremurele de această magnitudine sunt frecvente în România. De regulă, nu provoacă probleme majore.

