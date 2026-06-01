Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan la Galați au fost mobilizați de AUR

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie, este de părere că manifestanții care au protestat împotriva lui Nicușor Dan la Galați au fost mobilizați de partidul AUR.

Potrivit rectorului Remus Pricopie, „un protest de felul acesta nu se organizează spontan. Cineva a fost în spate, cineva a mobilizat”. Pricopie consideră că partidul AUR ar avea un interes în coordonarea, din umbră, a unei manifestații împotriva liderului de la Cotroceni. Acesta a sugerat că vizita lui Nicușor Dan la Galați a fost anunțată prea târziu, pentru ca cetățenii să se organizeze singuri, astfel încât să-și manifeste revolta.

„Absolut fiecare stat este luat la mână și acolo unde se poate, unde se găsește o crăpătură, se avansează. Ni se spune mereu că Rusia a avansat foarte puțin pe linia frontului. Dar cât a avansat pe frontul democratic al tuturor statelor?”, a afirmat Remus Pricopie la PS News.

Rectorul a invocat declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev:

„Medvedev a spus clar: finanțăm partidele naționale, patriotice, la vedere și în secret”.

Pricopie a vorbit despre presupuse împrumuturi primite de formațiunea lui Marine Le Pen din bănci rusești, pentru a ilustra modul în care Moscova ar sprijini partide extremiste.

„Spune multe despre modul în care se poartă acest război”

Remus Pricopie sare în apărarea lui Nicușor Dan și a lui Bolojan

În acest context, a explicat că organizarea unui protest la Galați, „împotriva președintelui României”, în timp ce acesta evalua situația din teren, „spune multe despre modul în care se poartă acest război”.

Remus Pricopie consideră că prezența președintelui la Galați a fost justificată și a respins criticile privind absența premierului, subliniind că funcționarea statului presupune coordonare instituțională.

„Sunt convins că a existat o comunicare permanentă cu premierul”, a spus rectorul SNSPA.

Nicușor Dan, huiduit la Galați. Oamenii i-au cerut să-și dea demisia

Președintele Nicușor Dan s-a deplasat vineri la Galați, unde i-a vizitat la spital pe cei doi răniți în urma exploziei provocate de drona care a lovit un bloc de locuințe și a provocat un incendiu.

În timpul declarațiilor de presă, Nicușor Dan a fost huiduit în mai multe momente de oamenii aflați la fața locului. Printre scandările acestora, cel mai des s-a auzit „Demisia!”. Președintele a spuns că România „este într-un proces pe care încearcă să-l accelereze cât de mult se poate”, referindu-se la întrebarea privind răspunsul pe care îl dă locuitorilor din Galați revoltați că drona nu a fost doborâtă.