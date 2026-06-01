Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu: „Pentru prima oară avem răniți în rândul cetățenilor României. Susținem o încetare imediată a focului în Ucraina

Oana Țoiu: „Pentru prima oară avem răniți în rândul cetățenilor României. Susținem o încetare imediată a focului în Ucraina

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

„România susține imediata încetare a focului și o pace justă și durabilă în Ucraina”, a declarat ministra demisă a Afacerilor Externe Oana Țoiu la deschiderea dezbaterilor reuniunii Consiliului de Securitate al ONU. Ea a precizat că prezintă declarația în numele a 56 de guverne care reprezintă partenerii din UE, NATO și ONU.

Dezbaterea inițiată la solicitarea expresă a României are o miză care depășește incidentul de la Galați. Practic, la nivel diplomatic, discuțiile pun în prim plan poziționarea marilor puteri, nivelul de solidaritate față de România și disponibilitatea comunității internaționale de a trata ca pe o problemă de securitate colectivă.

„Prezint această declarație în numele a 56 de guverne care reprezintă aliații și partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO, precum și state partenere din întreaga lume, reunite aici în semn de solidaritate, alături de propriul meu guvern, Guvernul României.

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească încărcată cu explozibili a pătruns în spațiul aerian al României, încălcând dreptul internațional. Drona, care făcea parte dintr-un atac împotriva Ucrainei, s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe din municipiul Galați, România. Pentru prima dată, cetățeni români au fost răniți”, a declarat șefa diplomației române.

Țoiu a vorbit despre „încălcările spațiului aerian de către drone rusești deasupra României și a altor state partenere din Europa Centrală și de Est”. Care „ s-au produs în mod repetat de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și reprezintă o consecință directă a tacticilor de escaladare folosite de Rusia în atacurile sale asupra Ucrainei”.

Țoiu a precizat că „un astfel de comportament este inacceptabil conform dreptului internațional și trebuie să înceteze” și a făcut referire la declarațiile recente ale Secretarului General al ONU, António Guterres, potrivit cărora „atacurile împotriva Ucrainei generează consecințe grave și de amploare, care trebuie abordate și limitate”.

Ea a adăugat că România reiterează sprijinul pentru o încetare „completă, imediată și necondiționată a focului, în vederea obținerii unei păci cuprinzătoare, juste și durabile în Ucraina”.

În lumina acestei încălcări a dreptului internațional, România a solicitat convocarea unei reuniuni urgente a Consiliului de Securitate, în conformitate cu articolele 44 și 45 din Cartă, pentru a aborda această situație.
Incidentul de la Galați, survine pe fondul unei „tendințe îngrijorătoare”, caracterizată prin incursiuni ale dronelor în spațiile aeriene și în apele teritoriale ale statelor care se învecinează fie cu Ucraina, fie cu Federația Rusă, precum și al unei escaladări puternice a ostilităților atât din partea forțelor ruse, cât și a celor ucrainene, a declarat și ayoko Gotoh, director pentru Europa, Asia Centrală și Americi în cadrul Departamentelor ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii și pentru Operațiuni de Pace.

Ea spune că vorbim despre „un incident periculos a concretizat avertismentele pe care le-am formulat în repetate rânduri cu privire la posibilitatea extinderii efectelor războiului”

În limbaj ONU, aceasta echivalează cu recunoașterea faptului că incidentul din România este privit ca un exemplu concret al riscului de extindere a efectelor războiului dincolo de teritoriul Ucrainei, nu ca un simplu accident izolat. Este probabil cea mai importantă validare diplomatică obținută de România în această reuniune.

Recomandarea video

Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Cum a câștigat un inginer de la Google peste 1,2 milioane de dolari la pariuri?
FLASH NEWS Revoluție în tehnologie. NVIDIA lansează un cip ultraperformant care rulează Inteligența Artificială pe laptop și computere
23:22
Revoluție în tehnologie. NVIDIA lansează un cip ultraperformant care rulează Inteligența Artificială pe laptop și computere
ULTIMA ORĂ Ce spune reprezentantul Rusiei la ONU despre drona din Galați: „Dacă era dronă rusească, cu 15 kg de exploziv, nu vedeați acel foc mic”
22:49
Ce spune reprezentantul Rusiei la ONU despre drona din Galați: „Dacă era dronă rusească, cu 15 kg de exploziv, nu vedeați acel foc mic”
CONTROVERSĂ Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan la Galați au fost mobilizați de AUR
22:29
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan la Galați au fost mobilizați de AUR
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen (R) Silviu Predoiu
22:05
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen (R) Silviu Predoiu
LIVE 🚨 Consiliul de Securitate al ONU. 56 de țări condamnă Rusia pentru incidentul cu drona de la Galați
21:50
🚨 Consiliul de Securitate al ONU. 56 de țări condamnă Rusia pentru incidentul cu drona de la Galați
NEWS ALERT Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
21:42
Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”

Cele mai noi

Trimite acest link pe