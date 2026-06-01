Ce evenimente cosmice sunt în iunie 2026. Ce nu ai voie să ratezi

Iată evenimentele cosmice ale lunii iunie 2026, pe care nu ai voie să le ratezi, potrivit The Secret of Universe.

Mai întâi, notează-ți data de 9 iunie în calendar. În această seară, Venus și Jupiter vor trece atât de aproape una de cealaltă, arătând ca și cum s-ar atinge. Și cea mai bună parte este că poți vedea asta cu ochiul liber. Trebuie doar să te uiți spre Vest, la apus. Venus va fi mai luminoasă.

Pe data de 15 iunie, vom avea Super Lună Nouă. Luna nu va fi vizibilă deloc, ceea ce înseamnă că va fi zero lumină pe cer, noaptea. Este și sezonul Căii Lactee. Așadar, dacă nu ai văzut Calea Lactee, pe data de 15 iunie o poți vedea.

Pe data de 18 iunie, o aliniere cosmică va apărea pe cer. Uită-te spre Vest, după apus, și vei vedea Mercur, Jupiter și Venus și o lună crescândă. Toate vor lumina ca un diamant la orizont. Iar pe 21 iunie, Pământul va face parte din show-ul cosmic. Va fi solstițiul lunii iunie, cea mai lungă zi în emisfera nordică și cea mai scurtă în emisfera sudică. Acest moment marchează vara în nord. Iar apoi, marele final. Pe 29 iunie Luna va străluci izbitor, finalizând luna iunie într-un spectacol cosmic de neratat.

