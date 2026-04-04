Prima pagină » Cu Gândul la București » Scenariul cu 6.000 de morți la un cutremur mare în București este unul optimist, consideră Matei Sumbasacu, specialist în risc seismic

Scenariul cu 6.000 de morți la un cutremur mare în București este unul optimist, consideră Matei Sumbasacu, specialist în risc seismic

Nicolae Oprea

Matei Sumbasacu, președinte al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic (Re: RISE), a precizat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că o cifră de 6.000 de morți în cazul unui cutremur mare – așa cum arată un raport DSU din 2018 – ar fi una optimistă.

Matei Sumbasacu a vorbit în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” despre exercițiul din 2018 în care s-a simulat un cutremur, iar scenariul de atunci a arătat o cifră de 6.000 de morți.

„Cred că este o dovadă de maturitate și de respect din partea unei instituții a statului român (exercițiul și raportul Departamentului pentru Situații de Urgență din 2018 – n.r.). Cred că ar trebui să depășim paradigma aceea în care noi, populația, eram tratați ca niște copii, cărora li se spune doar jumătate de adevăr, jumătatea acea plăcută a adevărului. Comunitatea trebuie informată și trebuie să o tratezi ca pe un partener egal la discuții.

Ce a zis acel raport? S-a simulat un cutremur în București și și-au asumat 6.000 de morți și zeci de mii de răniți. Asta pentru a testa și capacitatea spitalelor, și capacitatea morgilor. Unde îngropăm 6.000 de oameni?! Ca să testezi sistemul, trebuie să fii sincer și realist”, a precizat Matei Sumbasacu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Matei Sumbasacu: Contează foarte mult dacă vine seara

Inginerul structurist consideră că raportul sumbru al acelui exercițiu poate fi unul optimist.

„Această cifră de 6.000 de morți pentru un cutremur mare s-ar putea să fie o cifră optimistă. Contează foarte mult dacă vine seara. Dacă vine ziua, când oamenii sunt la muncă, ei nu se află în clădirile cu probleme”, spune Matei Sumbasacu.

Specialist în risc seismic: „Pe mandatele lui Nicușor Dan, nicio clădire nu s-a refăcut”

Președintele Re: RISE a mai precizat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că în ultimii ani, foarte puține clădiri cu risc seismic au fost refăcute. De exemplu, în mandatele lui Nicușor Dan, de 5 ani, nicio clădire șubredă nu a fost reabilitată.

„Pe mandatul lui Nicușor Dan, eu nu știu să se fi încheiat vreo lucrare. Anul trecut s-au început niște șantiere destul de mari. Șantiere care încă nu s-au finalizat. Au început să descurce ce era încurcat în toate aceste dosare. Până în 2017, în Primăria Capitalei exista o singură persoană care trebuia să se ocupe de toate consolidările”, a mai precizat Matei Sumbasacu.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Specialist în risc seismic: „Pe mandatele lui Nicușor Dan, nicio clădire nu s-a refăcut” / Toate precizările lui Matei Sumbasacu, președinte Re: RISE, la Gândul
18:15, 02 Apr 2026
Specialist în risc seismic: „Pe mandatele lui Nicușor Dan, nicio clădire nu s-a refăcut” / Toate precizările lui Matei Sumbasacu, președinte Re: RISE, la Gândul
EMISIUNI „Cu Gândul la București” începe joi, 2 aprilie, de la ora 18:00. Invitat: Matei Sumbasacu
11:51, 02 Apr 2026
„Cu Gândul la București” începe joi, 2 aprilie, de la ora 18:00. Invitat: Matei Sumbasacu
VIDEO „Cu Gândul la București”. Cum explica Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, apariția a mii de gropi pe străzile din Capitală
19:48, 19 Mar 2026
„Cu Gândul la București”. Cum explica Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, apariția a mii de gropi pe străzile din Capitală
EMISIUNI „Cu Gândul la București” începe joi, 19 martie, de la ora 18:00. Invitat: Rareș Hopincă, primar al Sectorului 2
09:00, 19 Mar 2026
„Cu Gândul la București” începe joi, 19 martie, de la ora 18:00. Invitat: Rareș Hopincă, primar al Sectorului 2
VIDEO EXCLUSIV Ce planuri are Primăria Sectorului 6 cu drumul de la Podul Ciurel spre ieșirea din București. Anunțul primarului Paul Moldovan, în exclusivitate la Gândul: „Vrem să-l scoatem spre Chiajna”
06:00, 12 Mar 2026
Ce planuri are Primăria Sectorului 6 cu drumul de la Podul Ciurel spre ieșirea din București. Anunțul primarului Paul Moldovan, în exclusivitate la Gândul: „Vrem să-l scoatem spre Chiajna”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

Cele mai noi

Trimite acest link pe