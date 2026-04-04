Scenariul cu 6.000 de morți la un cutremur mare în București este unul optimist, consideră Matei Sumbasacu, specialist în risc seismic

Matei Sumbasacu, președinte al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic (Re: RISE), a precizat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că o cifră de 6.000 de morți în cazul unui cutremur mare – așa cum arată un raport DSU din 2018 – ar fi una optimistă.

„Cred că este o dovadă de maturitate și de respect din partea unei instituții a statului român (exercițiul și raportul Departamentului pentru Situații de Urgență din 2018 – n.r.). Cred că ar trebui să depășim paradigma aceea în care noi, populația, eram tratați ca niște copii, cărora li se spune doar jumătate de adevăr, jumătatea acea plăcută a adevărului. Comunitatea trebuie informată și trebuie să o tratezi ca pe un partener egal la discuții.

Ce a zis acel raport? S-a simulat un cutremur în București și și-au asumat 6.000 de morți și zeci de mii de răniți. Asta pentru a testa și capacitatea spitalelor, și capacitatea morgilor. Unde îngropăm 6.000 de oameni?! Ca să testezi sistemul, trebuie să fii sincer și realist”, a precizat Matei Sumbasacu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Matei Sumbasacu: Contează foarte mult dacă vine seara

Inginerul structurist consideră că raportul sumbru al acelui exercițiu poate fi unul optimist.

„Această cifră de 6.000 de morți pentru un cutremur mare s-ar putea să fie o cifră optimistă. Contează foarte mult dacă vine seara. Dacă vine ziua, când oamenii sunt la muncă, ei nu se află în clădirile cu probleme”, spune Matei Sumbasacu.

Specialist în risc seismic: „Pe mandatele lui Nicușor Dan, nicio clădire nu s-a refăcut”

Președintele Re: RISE a mai precizat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că în ultimii ani, foarte puține clădiri cu risc seismic au fost refăcute. De exemplu, în mandatele lui Nicușor Dan, de 5 ani, nicio clădire șubredă nu a fost reabilitată.

„Pe mandatul lui Nicușor Dan, eu nu știu să se fi încheiat vreo lucrare. Anul trecut s-au început niște șantiere destul de mari. Șantiere care încă nu s-au finalizat. Au început să descurce ce era încurcat în toate aceste dosare. Până în 2017, în Primăria Capitalei exista o singură persoană care trebuia să se ocupe de toate consolidările”, a mai precizat Matei Sumbasacu.