Dronă descoperită între Costineşti şi Tuzla. Cu patru zile în urmă, altă dronă a fost găsită pe plaja din Mamaia

Joi, o dronă a fost descoperită, pe plajă, între Costineşti şi Tuzla, relatează știripesurse. Autorităţile se deplasează în zona respectivă pentru a face verificări în acest caz, după ce fragmente dintr-o dronă au fost descoperite şi luni seara, pe plaja din Mamaia.

Sursa citată menționează că autoritățile au fost alertate de către un bărbat, care se afla la plimbare pe plaja dintre stațiunile Costinești și Tuzla. Aflat la aproximativ un kilometru de Farul Tuzla, individul a descoperit mai multe fragmente care par a proveni de la o dronă de tip militar. După descoperire, zona a fost semnalată autorităților, urmând ca echipe specializate să verifice elementele găsite și să stabilească de unde provin.

Anunțul Ministerului Apărării, după ce, luni, au fost găsite fragmente de dronă pe plaja din Mamaia

Ministerul Apărării a transmis un comunicat oficial cu privire la fragmentele de dronă care au fost descoperite luni seară, 9 februarie, pe plaja din zona Hotelului Victoria din stațiunea Mamaia. Potrivit comunicatului emis, autoritățile au intervenit imediat, iar cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, echipe ale instituțiilor din domeniul securității și apărării au intervenit conform procedurilor și au ridicat elementele de dronă. Reprezentanții MApN au precizat că specialiștii ministerului nu au fost solicitați să intervină direct, fiind aplicată o procedură standard utilizată și în alte situații similare.

”În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, județul Constanța, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.

Echipe specializate ale instituțiilor din domeniul securității și apărării naționale au intervenit conform procedurii și au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiștii MApN nu au fost solicitați să intervină, procedura fiind una obișnuită, aplicată și în alte situații similare. Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Apărării.

AUTORUL RECOMANDĂ