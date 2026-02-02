Război în Ucraina, ziua 1.439. Cel puțin 12 morți într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în regiunea Dnipropetrovsk

Războiul din Ucraina a intrat luni, 2 februarie 2026, în a 1.439-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puțin 12 răniți și șapte răniți, au anunțat serviciile de urgență și autoritățile locale.

„O dronă rusească a atacat un autobuz”

„O dronă rusească a atacat un autobuz din serviciul unei companii din districtul Pavlograd”, au scris pe Telegram serviciile de urgență ucrainene. Mesajul este însoțit de o fotografie ce arată un autobuz cu geamuri sparte, ieșit de pe șosea, în fața căruia se află trupuri blurate.

Potrivit serviciilor de salvare, șapte persoane au fost spitalizate.

Conform poliției naționale, atacul a avut loc în orașul minier Ternivka, situat aproape de Pavlograd, la circa 70 km de front în linie dreaptă.

Grupul energetic DTEK a comunicat ulterior că angajați ai uneia din minele sale au fost vizați de acest atac, după terminarea schimbului. Potrivit acestei surse, 15 angajați au murit și șapte au fost răniți, un bilanț încă neconfirmat de autoritățile ucrainene, adaugă AFP.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front