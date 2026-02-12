Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre sondajul potrivit căruia trei sferturi dintre români, respectiv 76%, spun că și-au pierdut încrederea în premierul Ilie Bolojan, că „nu a fost mare înghesuială la preluarea poziției de prim-ministru”.

„Sondajele de opinie sunt poze ale momentului, nici măcar ele nu sunt unitare între ele. Personal, nu am văzut sondajul de opinie la care faceți referire, dar sigur, piața e plină de sondaje de opinie. E, și din acest punct de vedere, multă libertate. Sigur că o guvernare în condiții de criză, de eforturi, de măsuri de corecție, nu este o guvernare care să aducă puncte electorale, de aceea, după cum v-a spus de mai multe ori domnul prim-ministru, nu a fost mare înghesuială la preluare acestei poziții. E de așteptat și e firească o erodare politică”, a declarat Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan

Trei sferturi dintre români (76%) au foarte puțină încredere în premierul Ilie Bolojan, iar 78% sunt nemulțumiți de activitatea acestuia în fruntea Executivului, arată un sondaj realizat de ARA Public Opinion, potrivit Antena 3 CNN.

La întrebarea: „Câtă încredere aveţi în principalii actori politici? Ilie Bolojan?”, peste treo sferturi dintre respondenți, aproximativ 76%, au declarat că au puţină şi foarte puţină încredere în prim-ministrul României.

