Prima pagină » Știri politice » Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”

Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”

Olga Borșcevschi
12 feb. 2026, 15:43, Știri politice

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre sondajul potrivit căruia trei sferturi dintre români, respectiv 76%, spun că și-au pierdut încrederea în premierul Ilie Bolojan, că „nu a fost mare înghesuială la preluarea poziției de prim-ministru”.

Sondajele de opinie sunt poze ale momentului, nici măcar ele nu sunt unitare între ele. Personal, nu am văzut sondajul de opinie la care faceți referire, dar sigur, piața e plină de sondaje de opinie. E, și din acest punct de vedere, multă libertate. Sigur că o guvernare în condiții de criză, de eforturi, de măsuri de corecție, nu este o guvernare care să aducă puncte electorale, de aceea, după cum v-a spus de mai multe ori domnul prim-ministru, nu a fost mare înghesuială la preluare acestei poziții. E de așteptat și e firească o erodare politică”,  a declarat Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan

Trei sferturi dintre români (76%) au foarte puțină încredere în premierul Ilie Bolojan, iar 78% sunt nemulțumiți de activitatea acestuia în fruntea Executivului, arată un sondaj realizat de ARA Public Opinion, potrivit Antena 3 CNN.

La întrebarea: „Câtă încredere aveţi în principalii actori politici? Ilie Bolojan?”, peste treo sferturi dintre respondenți, aproximativ 76%, au declarat că au puţină şi foarte puţină încredere în prim-ministrul României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii ani

Sondaj: Peste 60% dintre români sunt puternic afectați de majorarea impozitelor. Cetățenii din orașele mici și pensionarii, copleșiți de costuri

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primarul care şi-a dat foc la primărie a fost condamnat la închisoare cu executare. Edilul are de plătit şi despăgubiri de aproape 500.000 de lei
16:06
Primarul care şi-a dat foc la primărie a fost condamnat la închisoare cu executare. Edilul are de plătit şi despăgubiri de aproape 500.000 de lei
ULTIMA ORĂ Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie
15:30
Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie
FLASH NEWS Droguri noi pe lista substanțelor interzise în România. Care sunt noile substanţe de pe listă
15:26
Droguri noi pe lista substanțelor interzise în România. Care sunt noile substanţe de pe listă
EXCLUSIV Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate ale lui Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul și cum se va numi noua localitate
15:10
Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate ale lui Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul și cum se va numi noua localitate
FLASH NEWS 230 de milioane de euro, în pericol după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR. Guvernul așteaptă anunțul oficial privind pierderea banilor
14:09
230 de milioane de euro, în pericol după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR. Guvernul așteaptă anunțul oficial privind pierderea banilor
ULTIMA ORĂ Guvernul dă publicităţii structura anului şcolar. Şcoala începe pe 7 septembrie şi se termină pe 18 iunie
12:53
Guvernul dă publicităţii structura anului şcolar. Şcoala începe pe 7 septembrie şi se termină pe 18 iunie
Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: 'Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?

Cele mai noi

Trimite acest link pe