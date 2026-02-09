Momentul spectaculos în care un avion american F-16 pilotat de un ucrainean doboară o dronă rusească kamikaze de fabricație iraniană

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Ucrainene doboară o dronă kamikaze rusească Shahed-136 deasupra Ucrainei. Modelul de dronă Shahed este de fabricație iraniană.

Momentul spectaculos care a mai ridicat moralul extrem de scăzut al ucrainenilor a fost filmat de un amator, iar clipul a fost distribuit pe Telegram și de Clash News.

Momentul istoric când aeronavele americane au fost folosite într-un război dus împotriva Rusiei

Din 19 mai 2023, fostul președinte american Joe Biden a dat undă verde țărilor europene să furnizeze Ucrainei aeronavele de luptă F-16 de fabricație americană. Din 11 iulie 2023, după Summitul de la Vilnius, a fost constituită Coaliția de Instruirea piloților ucraineni care vor pilota aeronavele F-16, precum și a tehnicienilor care le vor repara. .

Coaliția a fost alcătuită din 11 membri: Danemarca, Olanda, Belgia, Canada, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Suedia, Marea Britanie și Ucraina. România și Olanda, alături de comania Lockheed Martin, au contribuit la amenajarea centrelor de instrucție aviatică a piloților ucraineni.

Avioanele F-16 au fost fabricate din 1974 de către General Dynamics, iar din 1993 sunt produse de Loockheed Martin. Au fost fabricate 4.600 de avioane F-16 din 1976. SUA le-au folosit în războaiele din Afganistan, Irak, Iugoslavia, Libia și Siria. Israel le-a folosit în războaiele cu Hamas, Hezbollah și cu Iran, Thailanda împotriva Cambodgiei, iar Pakistan împotriva Indiei.

Ce țări au furnizat avioane F-16 Ucrainei

În octombrie 2023, Belgia a promis că va livra 30 de aeronave F-16. Primul lot a fost livrat în 2024. Danemarca a anunțat că va furniza 19 aeronave. Olanda a promis 24, iar primul lot a fost furnizat în octombrie 2024. Ultimul lot de aeronave F-16 din Olanda a fost furnizat în mai 2025. Iar Norvegia i-a donat 14 aeronave F-16 Ucrainei, în 2024. A fost pentru prima dată când au fost folosite în luptă aeronave militare de fabricație americană într-un război dus împotriva Rusiei.

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025, nicio altă țară europeană n-a mai livrat aeronave americane Ucrainei. Franța s-a angajat să-i furnizeze avioanele de luptă Dassault Mirage 2000. Marea Britanie a luat în considerare să-i furnizeze Ucrainei chiar aeronavele Eurofighter.

Între 2022 și 2023, oficialii ruși de la Kremlin au amenințat țările NATO cu represalii dure (unii chiar cu război nuclear) dacă îi vor furniza aeronave de luptă Ucrainei. Unii propagandiști de la Kremlin au alarmat opinia publică că aeronavele F-16 pot transporta arme nucleare și că prezintă o amenințare la adresa Rusiei. În cele din urmă, Vladimir Putin a negat că va ataca țările NATO care vor aproviziona Ucraina cu aeronave de luptă de fabricație americană. Însă, a spus că Rusia va considera „ținte legitime” aerodromurile din țările terțe și că va doborî orice aeronavă americană furnizată Ucrainei.

„Dacă vor furniza avioane F-16, şi vorbesc despre asta şi se pare că antrenează piloţi, acest lucru nu va schimba situaţia pe câmpul de luptă. Iar noi vom distruge avioanele aşa cum distrugem astăzi tancurile, vehiculele blindate şi alte echipamente, inclusiv lansatoarele multiple de rachete. Bineînţeles, dacă vor fi folosite de pe aerodromuri din ţări terţe, ele devin pentru noi ţinte legitime, oriunde s-ar afla”, a anunțat Vladimir Putin în martie 2024.

Pierderi

Până în prezent, patru avioane F-16 aflate în posesia Ucrainei s-au prăbușit. Primul avion F-16 a fost doborât de o dronă rusească, iar al doilea a fost doborât de sistemul rusesc de apărare S-400. Al treilea s-a prăbușit din cauza problemelor tehnice. Al patrulea a fost distrus de dronele și rachetele Rusiei. Însă, în ciuda pierderilor de pe front, ucrainenii susțin că au provocat pagube semnificative Rusiei cu ajutorul aeronavelor americane.

Sursa Foto: Facebook

Sursa Video: Telegram, distribuit de Clash News

