Primarul care şi-a dat foc la primărie a fost condamnat la închisoare cu executare. Edilul are de plătit şi despăgubiri de aproape 500.000 de lei

Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 16:06, Actualitate
Fostul primar al comunei Beleți-Negrești, Mihai Marin, acuzat că a dat foc primăriei în noaptea de 12 spre 13 decembrie 2021, a aflat xdecizia magistraţilor într-o primă sentință.

După ce a declarat că a dat foc din cauza „disensiunilor acumulate cu diferiți angajați”, şi-a schimbat varianta şi a spus că totul a fost o înscenare. Insstanţa nu s-a lăsat convinsă şi i-a dat patru ani de închisoare, cu executare. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată.

Judecătoria Topoloveni a decis joi, 12 februarie, să îl condamne, în primă instanță, la 3 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, la 9 luni închisoare pentru violarea sediului profesional și la un an şi 9 luni închisoare pentru distrugere de înscrisuri.

„Aplică inculpatului M. M. pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 2 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu ?i fix de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite în sarcina inculpatului, respectiv 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul M. M. să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, în regim de detenție.

În temeiul art. 45 alin. (1) C.pen., aplică inculpatului M.. M., pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa complementară rezultantă urmând a fi executată după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate, conform art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen.”, arată instanța.

Instanța de fond a contopit pedepsele și i-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 2 luni închisoare, la care s-a adăugat sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse de mai sus, respectiv 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, în regim de detenție. De asemenea, îi mai este interzis să candideze la vreo funcţie publică timp de 3 ani.

Primarul are şi despăgubiri de plătit către firmele cărora le-a provocat daune

Judecătoria Topoloveni a admis în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul la plata de despăgubiri civile către partea civilă UAT Beleţi-Negreşti, de 459.976,41 lei, reprezentând daune materiale.

Fostul primar mai trebuie să plătească și daune materiale către partea civilă SC Orange România SA (fostă S.C. Telekom Romania Communications S.A), de 119.043,44 lei, din cauză că focul a distrus şi centralele telefonice care aparţineau celor două companii.

De asemenea, instanța menține măsura sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpatului și dispuse prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni până la concurența sumei de 579.019,85 lei, în vederea reparării prejudiciulu

