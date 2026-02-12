Leguma-campioană la conținutul de fibre, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Motivul pentru care mulți români se feresc de ea

Voi știați care este leguma-campioană la conținutul de fibre, dar față de care mulți români se feresc? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție ce valoare nutritivă are, precum și motivul pentru care oferă senzația de balonare, după consum.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție leguma bogată în fibre de care mulți consumatori români se feresc. Este vorba despre fasolea boabe, o sursă esențială de fibre și proteine, care are un indice glicemic scăzut. Medicul nutriționist susține că ar fi indicat să fie consumată „măcar de două ori pe săptămână”, mai ales că este o sursă de minerale.

„Cine credeți că este campioană la conținutul de fibre? Fasolea boabe. Avem în fasole mai multe fibre decât în legume, în fructe, în cerealele integrale. Măcar de două ori pe săptămână ar trebui să mâncăm leguminoase, boabe, adică fasole. În fasole avem proteine vegetale, avem multe minerale și aceste fibre extrem de prietenoase cu intestinul”, spune Mihaela Bilic.

Poate să normalizeze glicemia

Fasolea are un efect prebiotic, ceea ce înseamnă că reprezintă o „hrană pentru bacteriile benefice din intestin”. Medicul nutriționist recomandă și consumul de fasole boabe la conservă, legumă care este, deja, fiartă.

„Sunt fibre solubile și insolubile care normalizează glicemia, scad colesterolul din sânge, dau sațietate, deci fasolea ține de foame, și nu în ultimul rând au efect prebiotic. Adică sunt hrană pentru bacteriile benefice din intestin. Acele bacterii bune de care depinde imunitatea. Ok, o să ziceți că fasolea trebuie înmuiată, trebuie așteptat mult, trebuie fiartă, de balonare.

Dacă vă este lene, puteți să folosiți fasolea în conservă gata fiartă. Și, până la urmă, balonarea asta de ce ne este așa frică de ea? Ce înseamnă gaze intestinale? Înseamnă o microbiotă care este activă, pentru că a fost hrănită cu fasole”, a spus dr. nutriționist Mihaela Bilic pe Facebook.

