Ministrul Agriculturii spune că nu mai suportă o tăiere de 10% din fondul de salarii și nu a semnat ordonanţa: „Noi ne-am făcut reorganizarea”

Mai mulți miniștri refuză să semneze ordonanța care le-ar tăia bugetele, punând în pericol întreaga reformă a administrației, un proiect important pentru reducerea deficitului bugetar. Printre aceștia se numără și Florin Barbu, ministerul Agriculturii, care a transmis că nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% din fondul de salarii.

Ministrul Agriculturii spune că nu mai suportă o tăiere de 10% din fondul de salarii

Barbu susține că Ministerul Agriculturii a fost singurul care nu a cerut bani în plus la rectificare pentru salarii, ba chiar a făcut o economie de aproape 14% la acest capitol.

„În momentul de faţă, vă spun foarte clar, a ajuns ordonanţa la Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea. Mai mult de atât, Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care nu a cerut bani la rectificarea bugetară pe fondul de salarii şi a avut o economie de aproape 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% pe fondul de salarii”, a afirmat Barbu, după participarea la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

Barbu a anunțat că Ministerul Agriculturii a trimis către Ministerul Dezvoltării proiectul de ordonanţă cu cererea să fie exceptat.

„Această ordonanţă a fost retrimisă Ministerului Dezvoltării nesemnată, cu includerea Ministerului Agriculturii ca excepţie. (…) Acum două zile „, a explicat Florin Barbu.

El a menţionat că la Ministerul Agriculturii s-au desfiinţat 77 de ordonatori de credite, principali, secundari şi terţiari. „Am eliminat aproape 480 de posturi care erau vacante. Întrerupem, de săptămâna aceasta, aproape 380 de posturi, vorbim de persoane detaşate şi persoane care au îndeplinit stagiul de cotizare şi vârsta de pensionare. Am redus aproape 480 de funcţii de conducere. Noi ne-am făcut reorganizarea la Ministerul Agriculturii. Dacă venim iarăşi cu altă tăiere peste ce am făcut, eu vă spun că Ministerul Agriculturii nu poate funcţiona, iar Ministerul Agriculturii este un factor decizional, aşa cum s-a întâmplat şi în anul 2025, prin atragerea fondurilor europene, când am adus 5 miliarde de euro în România”, a susţinut Barbu.

