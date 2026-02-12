Care este cea mai sănătoasă pâine feliată din comerț

Multă lumea caută cea mai sănătoasă variantă de pâine feliată care se comercializează în magazinele din România.

Pâinea a fost și este un aliment de bază pentru români. Din ce în ce mai mulți clienți caută în magazine diferite tipuri de pâine care să fie cât mai sănătoase și benefice pentru organism.

Multă lume preferă pâinea feliată. În magazine există o variantă care este considerată sănătoasă. Aceasta este pâinea feliată cu maia, din gama artizanală sau de brutărie, informează csid.ro. Pâinea feliată cu maia este mai ușor de digerat, are un indice glicemic mai scăzut și conține, de regulă, doar ingrediente naturale.

Principalul motiv pentru care pâinea feliată cu maia este considerată cea mai sănătoasă opțiune din comerț ține de modul în care aceasta influențează digestia și glicemia.

– Descompunerea parțială a glutenului

În timpul fermentației lente, maiaua începe să descompună structura glutenului. Acest lucru nu înseamnă că pâinea devine fără gluten, pentru multe persoane fiind mai bine tolerată decât pâinea dospită rapid cu drojdie industrială.

Procesul natural de fermentare reduce și cantitatea de fitat din făină, ceea ce permite o mai bună absorbție a mineralelor precum fierul, zincul și magneziul.

– Indice glicemic mai scăzut

Un alt avantaj important este faptul că pâinea cu maia are, în general, un indice glicemic mai scăzut comparativ cu pâinea albă obișnuită. Fermentația lentă modifică structura amidonului, ceea ce încetinește absorbția glucozei în sânge.

Acest lucru înseamnă că nivelul zahărului din sânge crește mai lent după consum, oferind o senzație de sațietate mai durabilă și reducând riscul de fluctuații bruște ale glicemiei.

– Ingrediente mai curate

Multe supermarketuri din România au introdus game artizanale sau produse de brutărie cu rețete simple: făină, apă, sare și maia. Fără amelioratori, fără conservanți și fără aditivi.

Acest tip de pâine este, de obicei, produs zilnic, în secțiunile proprii de panificație sau de către brutării locale partenere. În comparație cu pâinea ambalată industrial, lista de ingrediente este mult mai scurtă și mai ușor de înțeles.