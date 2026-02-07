Prima pagină » Actualitate » Poliția din Republica Moldova examinează o dronă găsită în raionul Drochia. Localnicii sunt sfătuiți să evite apropierea de astfel de obiecte

Poliția din Republica Moldova examinează o dronă găsită în raionul Drochia. Localnicii sunt sfătuiți să evite apropierea de astfel de obiecte

07 feb. 2026, 08:37, Actualitate
Poliția din Republica Moldova examinează o dronă găsită în raionul Drochia. Localnicii sunt sfătuiți să evite apropierea de astfel de obiecte
FOTO - Poliția Republica Moldova

Poliția din Republica Moldova a fost sesizată, vineri, despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, potrivit  Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În acest moment, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, potrivit zdg.md.

„Amintim cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte solicitările Poliției”, au îndemnat reprezentanții IGP.

În urma depistării dronei în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a transmis comunicat, prin intermediul căruia „condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării”.

„Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor. Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea cetățenilor. Ministerul Afacerilor Externe monitorizează îndeaproape evoluțiile, în coordonare cu instituțiile naționale competente. Reiterăm apelul către populație de a respecta indicațiile autorităților, de a evita apropierea de obiecte suspecte și de a informa imediat organele abilitate în cazul depistării unor astfel de situații”, este mesajul transmis de MAE.

Tot anul acesta, în dimineata zilei de 22 ianuarie, autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă cu conținut explozibil a căzut într-o curte a unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, din raionul Ştefan Vodă.

Foto: Facebook / Poliția Republicii Moldova

Drona a fost detonantă controlat de către autoritățile din țara vecină, iar oamenii din zonă au fost evacuați.

