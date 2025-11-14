Echilibrul ideal între confort și economie. Temperatura optimă în locuință

Setarea temperaturii ideale acasă este esențială nu doar pentru confort, ci și pentru economisirea energiei. Majoritatea experților recomandă un interval între 18 și 22 de grade Celsius, însă există soluții prin care putem sta confortabil fără să plătim excesiv.

Temperatura din casă nu influențează doar senzația de confort. Dacă aerul este prea rece, corpul consumă mai multă energie pentru a se încălzi, ceea ce poate provoca oboseală și iritabilitate, susțin specialiștii. În schimb, un mediu prea cald poate afecta somnul și capacitatea de concentrare. Astfel, menținerea unui echilibru termic contribuie la sănătatea fizică și mentală, dar și la facturi mai mici.

Setarea corectă

În majoritatea locuințelor, termostatul este setat între 20 și 22 de grade pe timpul zilei și 18–20 de grade noaptea. Totuși, ajustarea treptată la temperaturi mai mici permite corpului să se adapteze, oferind confort similar fără costuri suplimentare.

Dacă vrei să ai o temperatură constantă pe tot parcursul zilei, setează termostatul la 19 grade. Ai grijă la umezeala din încăpere, pentru că un aer prea uscat poate face ca temperatura resimțită să fie mai mică, iar unul prea umed duce la condens și la formarea mucegaiului. Umiditatea ideală este de 30%.

Aerisirea la momentul optim

Pentru a maximiza eficiența energetică, aerisirea este esențială. Chiar și iarna, este recomandat să deschidem ferestrele 5–10 minute dimineața pentru a reduce umiditatea și a oxigena aerul, fără a pierde căldura acumulată. Perdelele și draperiile groase sau cu proprietăți izolante ajută, de asemenea, să păstrăm căldura, lăsând lumina soarelui să încălzească camerele pe timpul zilei și închizându-le seara.

Încălzirea diferențiată este o altă strategie eficientă. Sistemele care permit reglarea temperaturii în fiecare cameră, radiatoarele electrice independente și termostatele separate pot reduce semnificativ consumul. În plus, panourile reflectorizante de aluminiu plasate în spatele caloriferelor redirecționează căldura în încăpere, crescând eficiența și scăzând pierderile prin pereți.

Izolarea eficientă este esențială

Un alt element esențial sunt buretele izolator. Curenții de aer rece care circulă prin uși și ferestre duc la pierderi de căldură și consum suplimentar. Benzile adezive din spumă, silicon sau cauciuc sau bureții montați pe tocuri pot elimina aceste pierderi, reducând consumul și îmbunătățind confortul termic.

În concluzie, pentru a economisi bani și a avea o temperatură plăcută în casă, nu este nevoie să setăm termostatul la 22 de grade. Combinarea unei temperaturi moderate cu aerisirea corectă, izolarea ferestrelor, panouri reflectorizante și încălzire pe zone poate reduce factura de energie și asigura un mediu confortabil pe toată perioada iernii.

