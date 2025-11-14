Prima pagină » Diverse » Echilibrul ideal între confort și economie. Temperatura optimă în locuință

Echilibrul ideal între confort și economie. Temperatura optimă în locuință

14 nov. 2025, 17:37, Diverse
Echilibrul ideal între confort și economie. Temperatura optimă în locuință

Setarea temperaturii ideale acasă este esențială nu doar pentru confort, ci și pentru economisirea energiei. Majoritatea experților recomandă un interval între 18 și 22 de grade Celsius, însă există soluții prin care putem sta confortabil fără să plătim excesiv.

Temperatura din casă nu influențează doar senzația de confort. Dacă aerul este prea rece, corpul consumă mai multă energie pentru a se încălzi, ceea ce poate provoca oboseală și iritabilitate, susțin specialiștii. În schimb, un mediu prea cald poate afecta somnul și capacitatea de concentrare. Astfel, menținerea unui echilibru termic contribuie la sănătatea fizică și mentală, dar și la facturi mai mici.

Setarea corectă

În majoritatea locuințelor, termostatul este setat între 20 și 22 de grade pe timpul zilei și 18–20 de grade noaptea. Totuși, ajustarea treptată la temperaturi mai mici permite corpului să se adapteze, oferind confort similar fără costuri suplimentare.

Dacă vrei să ai o temperatură constantă pe tot parcursul zilei, setează termostatul la 19 grade. Ai grijă la umezeala din încăpere, pentru că un aer prea uscat poate face ca temperatura resimțită să fie mai mică, iar unul prea umed duce la condens și la formarea mucegaiului. Umiditatea ideală este de 30%.

Aerisirea la momentul optim

Pentru a maximiza eficiența energetică, aerisirea este esențială. Chiar și iarna, este recomandat să deschidem ferestrele 5–10 minute dimineața pentru a reduce umiditatea și a oxigena aerul, fără a pierde căldura acumulată. Perdelele și draperiile groase sau cu proprietăți izolante ajută, de asemenea, să păstrăm căldura, lăsând lumina soarelui să încălzească camerele pe timpul zilei și închizându-le seara.

Încălzirea diferențiată este o altă strategie eficientă. Sistemele care permit reglarea temperaturii în fiecare cameră, radiatoarele electrice independente și termostatele separate pot reduce semnificativ consumul. În plus, panourile reflectorizante de aluminiu plasate în spatele caloriferelor redirecționează căldura în încăpere, crescând eficiența și scăzând pierderile prin pereți.

Izolarea eficientă este esențială

Un alt element esențial sunt buretele izolator. Curenții de aer rece care circulă prin uși și ferestre duc la pierderi de căldură și consum suplimentar. Benzile adezive din spumă, silicon sau cauciuc sau bureții montați pe tocuri pot elimina aceste pierderi, reducând consumul și îmbunătățind confortul termic.

În concluzie, pentru a economisi bani și a avea o temperatură plăcută în casă, nu este nevoie să setăm termostatul la 22 de grade. Combinarea unei temperaturi moderate cu aerisirea corectă, izolarea ferestrelor, panouri reflectorizante și încălzire pe zone poate reduce factura de energie și asigura un mediu confortabil pe toată perioada iernii.

Recomandarea autorului: În așteptarea vortexului polar. Țeava de încălzire frige, caloriferele rămân călâi. Cum procedezi

Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei
VIDEO Un cocktail Molotov pentru soție. Un român a încercat să-și incendieze nevasta în Italia
18:55
Un cocktail Molotov pentru soție. Un român a încercat să-și incendieze nevasta în Italia
EXTERNE Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”
18:42
Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”
FLASH NEWS Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil
18:30
Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil
DETALII EXCLUSIVE Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba
18:09
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba
EVENIMENT Primul Sărut al lui Brâncuși, descoperit într-un „maculator”, în Olanda. Schițele datează din perioada de „ucenicie” la Paris
18:02
Primul Sărut al lui Brâncuși, descoperit într-un „maculator”, în Olanda. Schițele datează din perioada de „ucenicie” la Paris
ULTIMA ORĂ 🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți
17:59
🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți