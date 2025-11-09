Prima pagină » Actualitate » În așteptarea vortexului polar. Țeava de încălzire frige, caloriferul rămâne călâi. Cum procedezi

09 nov. 2025, 16:27, Actualitate
Se întâmplă ca, în ciuda coloanelor de încălzire fierbinți, caloriferele să rămână călâi. Cauzele pot fi diverse, dar vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, problema se poate rezolva rapid și simplu, fără să fie nevoie de intervenția unui specialist. Cea mai comună cauză pentru care un calorifer nu se încălzește uniform este prezența aerului în instalație. Bulele de aer împiedică circulația apei calde și fac ca partea superioară a caloriferului să rămână rece.

  • Închide centrala sau sistemul de încălzire.
  • Așază un recipient sub robinetul de aerisire (situat, de obicei, în partea superioară a caloriferului).
  • Deschide ușor robinetul cu o șurubelniță sau o cheie specială, până când începe să iasă aer – vei auzi un şuierat.
  • Când apare apă constantă, fără bule de aer, închide robinetul.
  • Verifică presiunea centralei (trebuie să fie în jur de 1,2–1,5 bari) și, dacă este cazul, completează cu apă.
  • După această operațiune simplă, în multe cazuri caloriferul va începe să se încălzească uniform în doar câteva minute.

Robineții sunt blocați sau închiși parțial

O altă cauză posibilă este ca robineții de tur sau retur să fie închiși parțial sau să nu funcționeze corect, împiedicând circulația normală a apei.

Soluția: verifică dacă robineții sunt complet deschiși (în sensul acelor de ceasornic pentru închidere, invers pentru deschidere). Dacă sunt blocați, nu forța – mai bine cheamă un instalator, deoarece se pot deteriora.

În timp, în interiorul instalației se pot acumula depuneri de nămol, rugină sau calcar, mai ales dacă apa nu a fost schimbată de ani de zile. Aceste reziduuri pot bloca parțial circulația agentului termic, ducând la încălzirea neuniformă.

Ce poți face:

  • Poți încerca o spălare simplă a caloriferului. Închide robineții, demontează-l și clătește-l cu apă sub presiune.
  • Pentru sisteme mai vechi, e recomandată o spălare chimică profesională a întregii instalații, efectuată de o firmă specializată.

Dezechilibru în sistemul de încălzire

Dacă într-un apartament sau o casă doar anumite calorifere nu se încălzesc complet, este posibil ca sistemul să fie dezechilibrat hidraulic – adică apa circulă mai ușor prin unele radiatoare și mai greu prin altele.

Rezolvare: se face o reglare a robineților de retur, reducând debitul la caloriferele care se încălzesc prea repede și lăsându-l deschis mai mult la cele care rămân reci. Este o operațiune delicată, dar eficientă, care se poate face manual sau, în sistemele moderne, automat.

Dacă toate caloriferele se încălzesc parțial sau doar pe jumătate, este posibil ca pompa de circulație a centralei să nu funcționeze corect ori presiunea din sistem să fie prea mică. În acest caz, soluția este să apelezi la un specialist autorizat.

Cu alte cuvinte, un calorifer care nu se încălzește complet nu înseamnă neapărat o defecțiune gravă. De cele mai multe ori, aerisirea corectă și verificarea robineților rezolvă problema în câteva minute.

Totuși, dacă situația persistă, e posibil ca instalația să necesite o curățare profesională sau o reglare de echilibru. Intervenția la timp nu doar că îți va aduce confort termic, ci va prelungi și durata de viață a întregului sistem de încălzire.

