SALUBRIZARE 5: Ce este colectarea selectivă în HoReCa. Cum se realizează corect (P)

Știai că un restaurant poate reduce deșeurile cu 40% doar prin sortare corectă? „Respectul pentru client începe cu respectul pentru mediu”.
Iată câteva sfaturi utile pentru colectarea deșeurilor biodegradabile HoReCa.
Infrastructură adaptată
- recipient dedicat pentru fiecare categorie de deșeu: reciclabile, deșeuri alimentare și ulei uzat;
- locații bine definite pentru depozitare, în zone accesibile angajaților (ex. lângă bucătărie, bar, spații de servire).
Instruirea personalului
- crearea unor ghiduri scrise sau afișe;
- verificările regulate și feedback;
- sesiuni de instruire despre sortarea corectă.
Gestionarea corectă a uleiului uzat
- colectarea în recipiente curate și închise ermetic;
- depozitare în locuri special desemnate, ferite de scurgeri;
- predare către operatori autorizați, pe bază de documente.
Limitarea risipei alimentare
- adaptarea meniului pentru optimizarea ingredientelor;
- monitorizarea stocurilor și a termenelor de expirare;
- instruirea personalului privind risipa și costurile ascunse ale acesteia.
Implicarea clienților în sortare
- recipiente colorate și etichetate clar pentru resturi reciclabile și menajere;
- afișe vizibile de reguli de sortare.
RECOMANDAREA AUTORULUI: