SALUBRIZARE 5: Ce este colectarea selectivă în HoReCa. Cum se realizează corect (P)

29 oct. 2025, 19:20, Diverse
SALUBRIZARE 5: Ce este colectarea selectivă în HoReCa. Cum se realizează corect (P)

Știai că un restaurant poate reduce deșeurile cu 40% doar prin sortare corectă? „Respectul pentru client începe cu respectul pentru mediu”.

Iată câteva sfaturi utile pentru colectarea deșeurilor biodegradabile HoReCa.

Infrastructură adaptată

  • recipient dedicat pentru fiecare categorie de deșeu: reciclabile, deșeuri alimentare și ulei uzat;
  • locații bine definite pentru depozitare, în zone accesibile angajaților (ex. lângă bucătărie, bar, spații de servire).

Instruirea personalului

  • crearea unor ghiduri scrise sau afișe;
  • verificările regulate și feedback;
  • sesiuni de instruire despre sortarea corectă.

Gestionarea corectă a uleiului uzat

  • colectarea în recipiente curate și închise ermetic;
  • depozitare în locuri special desemnate, ferite de scurgeri;
  • predare către operatori autorizați, pe bază de documente.

Limitarea risipei alimentare

  • adaptarea meniului pentru optimizarea ingredientelor;
  • monitorizarea stocurilor și a termenelor de expirare;
  • instruirea personalului privind risipa și costurile ascunse ale acesteia.

Implicarea clienților în sortare

  • recipiente colorate și etichetate clar pentru resturi reciclabile și menajere;
  • afișe vizibile de reguli de sortare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

