SALUBRIZARE 5: Ce este colectarea selectivă în HoReCa. Cum se realizează corect (P)

Știai că un restaurant poate reduce deșeurile cu 40% doar prin sortare corectă? „Respectul pentru client începe cu respectul pentru mediu”.

Iată câteva sfaturi utile pentru colectarea deșeurilor biodegradabile HoReCa.

Infrastructură adaptată

recipient dedicat pentru fiecare categorie de deșeu: reciclabile, deșeuri alimentare și ulei uzat;

locații bine definite pentru depozitare, în zone accesibile angajaților (ex. lângă bucătărie, bar, spații de servire).

Instruirea personalului

crearea unor ghiduri scrise sau afișe;

verificările regulate și feedback;

sesiuni de instruire despre sortarea corectă.

Gestionarea corectă a uleiului uzat

colectarea în recipiente curate și închise ermetic;

depozitare în locuri special desemnate, ferite de scurgeri;

predare către operatori autorizați, pe bază de documente.

Limitarea risipei alimentare

adaptarea meniului pentru optimizarea ingredientelor;

monitorizarea stocurilor și a termenelor de expirare;

instruirea personalului privind risipa și costurile ascunse ale acesteia.

Implicarea clienților în sortare

recipiente colorate și etichetate clar pentru resturi reciclabile și menajere;

afișe vizibile de reguli de sortare.

RECOMANDAREA AUTORULUI: