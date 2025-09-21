Elena Lasconi: „Bolojan minte 100%”

Elena Lasconi, primul candidat care a vehiculat numele lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier în campania prezidențială a spus, duminică, la Antena 3 CNN că nu l-ar mai nominaliza în această funcție având în vedere măsurile de austeritate pe care le-a promovat și care au „lovit în oameni”. Mai mult, fosta candidată la prezidențiale l-a acuzat pe premier că a mințit atunci când a afirmat că a descoperit adevărul abia când a ajuns în fruntea Guvernului.
Ilie Bolojan a susținut că situația economică a României s-a dovedit a fi mai dificilă decât se estima inițial și că a „căzut într-o capcană” a estimărilor bugetare, afirmă Elena Lasconi la Antena3CNN. Fostul candidat respinge însă declarațiile acestuia, afirmând că Bolojan știa adevărul încă de la început. „Da, eu spun că minte 100%”.
„Și eu știam că bugetul nu este real. Știam lucrul ăsta și am spus, vreau să văd bugetul real. Hai să facem echipele alea de lucru între toate formațiunile politice. O vrăjeala. Nu a ținut. Și eu nu am vrut să mint. Pentru că nu o să mint niciodată oamenii. N-am mințit și nu o să mint. Pentru ei, puterea e mai important decât caracterul și coloana vertebrală” a declarat Elena Lasconi.