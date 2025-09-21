Elena Lasconi: „Bolojan minte 100%”

Elena Lasconi, primul candidat care a vehiculat numele lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier în campania prezidențială a spus, duminică, la Antena 3 CNN că nu l-ar mai nominaliza în această funcție având în vedere măsurile de austeritate pe care le-a promovat și care au „lovit în oameni”. Mai mult, fosta candidată la prezidențiale l-a acuzat pe premier că a mințit atunci când a afirmat că a descoperit adevărul abia când a ajuns în fruntea Guvernului.

Ilie Bolojan a susținut că situația economică a României s-a dovedit a fi mai dificilă decât se estima inițial și că a „căzut într-o capcană” a estimărilor bugetare, afirmă Elena Lasconi la Antena3CNN. Fostul candidat respinge însă declarațiile acestuia, afirmând că Bolojan știa adevărul încă de la început. „Da, eu spun că minte 100%”.

„Minte Bolojan, 100%. Ministrul de finanțe era colegul lui atunci și eu știam ca bugetul nu e real. O vrăjeala, nu a ținut și eu nu am vrut să mint. Eu nu o să mint niciodata oamenii, pentru ei puterea e mai importantă decât caracterul și coloana vertebrală.”