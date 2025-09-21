Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară”

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, cine conduce România în momentul de față, avându-l președinte pe Nicușor Dan. Edilul de la Câmpulung susține că frica și ura sunt două sentimente care au pus stâpânire pe România de astăzi. Lasconi mărturisește că acest lucru a fost și este în continuare speculat de sistem.

Elena Lasconi: „Este ca un blestem care a pus stăpânire pe țara asta”

„Conduce același sistem care a lucrat puternic anul trecut. Sunt sigură că au mare influență Serviciile. Sistemul s-a folosit de frica ce a cuprins întreaga țară. Frica este o emoție extrem de puternică. S-a folosit și la Revoluție, s-a folosit de multe ori.

Acum este un alt sentiment rău pe care îl resimt, și anume ura. Sistemul este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară. Chestiile astea de ură și de răutate nu fac bine pentru România. Este ca un blestem care a pus stăpânire pe țara asta”, a declarat fosta candidată la prezidențiale.

Sursă foto: Gândul

