Femeile social-democrate au transmis, marți, un mesaj ferm, în Parlament, cu privire la combaterea violenței domestice în România. În ședința reunită a Camerei Deputaților și Senatului, s-a adoptat Declarația ”România fără violență domestică”.

Într-o postare pe facebook, Organizația de Femei Social-Democrată, anunță că parlamentarii români au adoptat marți o declarație prin care este stabilit „cadrul necesar inițierii de acte normative clare pentru a proteja victimele violenței domestice”.

„Violența domestică, indiferent de formele de manifestare, nu mai poate fi ignorată: aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în România, iar sute de mii de femei și copii trăiesc zilnic sub teroarea agresiunilor. Dincolo de statistici, însă, sunt femei și copii care trăiesc drame profunde. OAMENI care suferă în tăcere și pentru care spaima a devenit obișnuință zilnică. Ajunge! Declarația adoptată azi de Parlament stabilește cadrul necesar inițierii de acte normative clare pentru a proteja victimele violenței domestice, pentru a preveni violența și pentru a trage la răspundere agresorii. Aceasta face referiri la necesitatea unor măsuri de sprijin concret prin adăposturi, servicii sociale și psihologice, programe de educație și conștientizare, precum și prin numărul unic de urgență 0800.500.333. Este un semnal clar, de la cel mai înalt nivel, că România spune ”Stop violenței domestice!”. Respectul, empatia și demnitatea încep de la familie! Violența nu este iubire, nu este educație, este crimă!”

Potrivit social-democratelor, organizația lor „a început demersurile pentru reglementarea prin lege a femicidului – o măsură esențială pentru protecția femeilor împotriva violenței extreme. Femicidul se referă la uciderea unei femei din motive de prejudecată bazată pe gen sau în contextul violenței domestice.”

Declarația de astăzi a Parlamentului a fost adoptată în contextul în care pe 2 octombrie este marcată la nivel mondial Ziua Internațională a Nonviolenței.

