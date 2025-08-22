Prima pagină » Actualitate » FEMEIE, bătută cu bestialitate de către soțul, care, ulterior, s-a sinucis. Agresorul încălcase de 4 ori ordinul de protecție

Ruxandra Radulescu
22 aug. 2025, 18:04, Actualitate
Un nou caz de violență domestică a fost semnalat în județul Bihor, vineri, 22 august, unde o femeie fost bătută cu bestialitate chiar de către soțul ei, care, mai apoi, s-a sinucis. Victima obținuse ordin de protecție împotriva individului, care o agresase în repetate rânduri, și fusese trimis în judecată după ce a încălcat de patru ori măsura instituită, au precizat anchetatorii.

Femeia se află, în prezent, în stare gravă la spital și este intubată, după ce soțul a lovit-o cu pumnii și picioarele. Agresorul a fost găsit spânzurat la 700 de metri de locul faptei, transmite News.ro.

Incidentul s-a întâmplat în locuinţa unor prieteni, în localitatea Gheghie.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, vineri, în jurul orei 11.14, prin apel la 112, cu privire la faptul că o femeie a fost lovită de mai multe ori cu pumnii, picioarele, precum şi cu un obiect contondent, de către soţ, în timp ce se afla în locuinţa unor prieteni, mai în vârstă, pe care îi vizita în mod frecvent.

Femeia locuieşte în Topa de Criş, judeţul Bihor, la o distanţă de aproximativ trei kilometri de locul faptei şi venise în localitatea Gheghie, cu autoturismul. Ea se afla în localitatea de domiciliu a agresorului, într-o locuinţă aflată la aproximativ 500 de metri de domiciliul soţului.

La faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie şi o grupă SAS, în zona unde se afla agresorul.

Femeia a fost transportată la spital, în stare de inconştienţă, fiind intubată.
Agresorul a fost găsit de poliţişti pe un câmp, spânzurat, la aproximativ 700 de metri de locul faptei.

”Poliţiştii care l-au depistat i-au aplicat manevre de resuscitare, până la sosirea echipajelor medicale, iar ulterior, în urma continuării efectuării manevrelor de resuscitare de către personalul medical, a fost constatat decesul, la faţa locului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Bihor.

Autoritățile au menţionat că instanţa a emis la data de 16 decembrie 2024 un ordin de protecţie faţă de bărbat, fără monitorizare electronică, acesta a expirat la 16 iunie 2025, iar victima nu a mai solicitat prelungirea acestuia.

”Ulterior, instanţa a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu monitorizare electronică, ca urmare a încălcării ordinului de protecţie. De asemenea, instanţa a dispus ca, în perioada 17 ianuarie 2025- 15 februarie 2025, să fie plasat în arest la domiciliu, pentru încălcarea ordinului de protecţie. Însă, în 29 ianuarie 2025, instanţa a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu, cu cea a arestului preventiv, măsură activă până la data de 8 martie 2025, pentru o nouă încălcare a ordinului de protecţie”, au mai explicat poliţiştii.

Magistrații au înlocuit arestul preventiv cu măsura controlului judiciar

Ei au adăugat că la data de 26 martie 2025, instanţa a înlocuit măsura arestării preventive, cu cea a controlului judiciar, activă până astăzi, fiind prelungită de instanţă, la data de 21 iulie 2025.

”Totodată, precizăm că, de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecţie, poliţiştii au dispus faţă de acesta măsura reţinerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Menţionăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a patru infracţiuni de încălcare a ordinului de protecţie şi două infracţiuni de ameninţare”, au mai declarat poliţiştii.

Ei continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

