Prima pagină » Știri politice » Parlamentul adoptă declarația „România fără violență domestică”. Sorin Grindeanu: „Putem stopa acest flagel dacă investim în educația copiilor noștri”

Parlamentul adoptă declarația „România fără violență domestică”. Sorin Grindeanu: „Putem stopa acest flagel dacă investim în educația copiilor noștri”

30 sept. 2025, 10:53, Știri politice
Parlamentul adoptă declarația „România fără violență domestică”. Sorin Grindeanu: „Putem stopa acest flagel dacă investim în educația copiilor noștri”

Camera Deputaților a adoptat marți, cu 320 de voturi „pentru” și cinci abțineri, o declarație prin care condamnă toate formele de violență domestică. Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj de conștientizare în plen, subliniind că statul trebuie să facă mai mult pentru a proteja victimele și pentru a pedepsi agresorii.

„Declarația asumată astăzi este semnalul clar, dat de la cel mai înalt nivel, că România spune STOP violenței domestice! Este un semnal izvorât dintr-o voință colectivă față de cei care au plâns neînțeleși, neauziți”, a spus Grindeanu.

El a subliniat că violența domestică este o problemă ascunsă adesea în frică și rușine și că, pentru a o combate, instituțiile statului trebuie să acționeze coordonat.

„Este esențial ca legislația în domeniu să conțină norme clare, dar ea trebuie însoțită de un sistem funcțional (…) care să asigure protecție și acces imediat la ajutor”, a punctat președintele Camerei Deputaților.

Vezi declarația adoptată de Parlament – AICI

Grindeanu: Vă cerem iertare

Sorin Grindeanu a cerut o schimbare profundă și în sistemul educațional, astfel încât copiii să fie învățați de mici ce înseamnă respectul, dialogul și empatia.

„Copiii noștri trebuie să învețe ce înseamnă CODUL EMPATIEI: respectul, demnitatea, egalitatea, dialogul și gestionarea conflictelor. (…) Da, putem stopa acest flagel dacă investim ACUM în educația copiilor noștri!”, a afirmat el.

Un alt capitol important, a spus liderul PSD, îl reprezintă sprijinul concret pentru victime, de la adăposturi sigure și consiliere psihologică, până la asistență juridică și reintegrarea pe piața muncii.

„Dragi femei, dragi copii, toți cei care astăzi trăiți în întunericul fricii, chinuiți de violența hidoasă ale unor oameni schimonosiți sufletește, vă cerem iertare. Suntem aici pentru voi, suntem aici să vă ascultăm, să vă auzim glasurile! Suntem aici să vă protejăm!”, a încheiat președintele Camerei Deputaților.

Declarația Parlamentului României – „România fără violență domestică”

„Parlamentul României, întrunit astăzi, 30 septembrie 2025, în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, având în vedere amploarea fenomenului violenței domestice și impactul grav asupra femeilor, copiilor și societății, constatând necesitatea unei voințe politice ferme și a unei mobilizări instituționale și sociale pentru a combate toate formele de violență, adoptă prezenta Declarație:

Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică – fizică, psihologică, economică sau sexuală – și reafirmă că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului.

Parlamentul își exprimă solidaritatea cu victimele violenței domestice, în special cu femeile și copiii, și susține nevoia de protecție imediată și eficientă pentru acestea.

Parlamentul face apel la Guvern și autoritățile publice să intensifice măsurile de prevenire, intervenție și sancționare a actelor de violență domestică, inclusiv prin alocarea resurselor necesare pentru adăposturi, servicii sociale, psihologice și juridice.

Totodată, Parlamentul sprijină dezvoltarea programelor educaționale și de conștientizare în școli, comunități și mass-media, menite să transmită mesajul clar că violența nu este acceptabilă și că respectul și egalitatea sunt valori fundamentale ale societății noastre.

Parlamentul României își reafirmă angajamentul de a adopta legislație și politici publice menite să prevină și să combată violența domestică, să protejeze victimele și să tragă la răspundere agresorii.

Parlamentul solicită instituțiilor competente – Președintelui României, Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Poliției Române, Ministerului Public și instanțelor judecătorești – să asigure aplicarea fermă și consecventă a legislației privind combaterea violenței domestice, protejarea victimelor și sancționarea agresorilor.

Parlamentul sprijină funcționarea eficientă și promovarea numărului unic național de urgență 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice.

De asemenea, Parlamentul recunoaște rolul esențial al organizațiilor neguvernamentale în prevenirea și combaterea violenței domestice și își exprimă susținerea deplină pentru activitatea acestora, încurajând dezvoltarea parteneriatelor dintre instituțiile statului și societatea civilă, pe baza dialogului și colaborării, pentru a asigura sprijin real și eficient victimelor”.

Foto/Video: Facebook/ PSD

Citește și

ULTIMA ORĂ Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare
11:48
Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
11:36
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
GUVERN Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca discută cu angajații Guvernului despre reorganizare. O treime dintre posturi ar putea fi desființate
11:34
Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca discută cu angajații Guvernului despre reorganizare. O treime dintre posturi ar putea fi desființate
POLITICĂ Senatul aprobă proiectul USR care interzice majorarea salariilor șefilor de companii cu datorii la stat. Camera Deputaților este for decizional
10:58
Senatul aprobă proiectul USR care interzice majorarea salariilor șefilor de companii cu datorii la stat. Camera Deputaților este for decizional
POLITICĂ Partenera de viață a lui Nicușor Dan intră în rolul de primă doamnă. Merge la un eveniment organizat la Cotroceni, în semn de „empatie și sprijin”
10:53
Partenera de viață a lui Nicușor Dan intră în rolul de primă doamnă. Merge la un eveniment organizat la Cotroceni, în semn de „empatie și sprijin”
POLITICĂ Cu ce se ocupă și câți bani câștigă iubita premierului Ilie Bolojan. Cum au afectat-o măsurile de austeritate
10:27
Cu ce se ocupă și câți bani câștigă iubita premierului Ilie Bolojan. Cum au afectat-o măsurile de austeritate
Mediafax
Circulație oprită pe Transalpina din cauza ninsorii și a poleiului
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Premierul Ilie Bolojan a anunțat scăderea prețurilor la energie! Când vor primi românii facturi mai mici
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Evz.ro
Acuzații grave la adresa lui Piedone. Cum ar fi lansat de fapt Partidul PNRR la Sala Palatului, pe bani
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Legătura dintre fosta iubită a lui Cristian Botgros și Andreea Cuciuc! Ce a făcut Alexandra Cuhuteac după moartea fulgerătoare a tinerei artiste: „Nu pot să redau prin cuvinte cât de mult te-am iubit”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Țările mai bogate risipesc mai multă mâncare per persoană
ACTUALITATE INCENDIU la o școală din Teleorman. Zeci de copii și profesori au fost evacuați
11:45
INCENDIU la o școală din Teleorman. Zeci de copii și profesori au fost evacuați
EXTERNE Extrema-dreaptă înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului
11:45
Extrema-dreaptă înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului
VIDEO Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus: „Cine crede în ele are un nivel de inteligență redus”
11:40
Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus: „Cine crede în ele are un nivel de inteligență redus”
ACTUALITATE Beneficiile consumului de pâine congelată. Trucul care transformă pâinea albă într-un aliment sănătos
11:33
Beneficiile consumului de pâine congelată. Trucul care transformă pâinea albă într-un aliment sănătos
ACTUALITATE Scandal USR-AUR, izbucnit la Timișoara. USR acuză Consiliul Județean că a permis unui „putinist” să-și lanseze cartea comunistă în Sala Revoluției
11:29
Scandal USR-AUR, izbucnit la Timișoara. USR acuză Consiliul Județean că a permis unui „putinist” să-și lanseze cartea comunistă în Sala Revoluției
ACTUALITATE Prima zăpadă ÎNCHIDE unul dintre cele mai frumoase drumuri din România. Când se redeschide Transalpina
11:24
Prima zăpadă ÎNCHIDE unul dintre cele mai frumoase drumuri din România. Când se redeschide Transalpina