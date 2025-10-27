FOTO. Adela Popescu, despre viața după televiziune. ”Parcă sunt la PENSIE acum”

Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut declarații despre activitatea extrem de încărcată pe care a avut-o în televiziune.



Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu se poate lăuda cu o carieră frumoasă în televiziune. A jucat în telenovele și a moderat emisiuni de succes, precum ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Vedeta a mărturisit, pentru wowbiz.ro, că acum, când nu mai are proiecte la TV se simte ca la pensie.

Adela Popescu, despre viața după televiziune. ”Au fost 25 de ani de muncă asiduă, zilnică”

”Am muncit. 20 de ani am făcut telenovele și cinci ani ”Vorbește lumea”. Eu am și zis, parcă sunt la pensie acum. Au fost 25 de ani de muncă asiduă, zilnică. De aia nu mă simt vinovată, eu n-am nicio problemă. Sunt bine”, a declarat Adela Popescu.

Întrebată dacă o să revină pe micile ecrane, Adela Popescu a răspuns:

”Nu știu, o să vedem. Trebuie să-mi fac curaj. Nu știu… este un lux extraordinar să ai timp”.

Adela Popescu a dezvăluit, în același interviu, și cum este partenerul ei de viață, Radu Vâlcan, dincolo de lumina reflectoarelor:

”Acasă e mai jovial, unp pic. Dar, în principiu, el cam ăla e. E un om integru. Și frații mei, când sunt situații, se sfătuiesc cu el… El e acest ”preot” la care ne spovedim toți la el (râde). E foarte ferm în opinie, asta vreau să zic”.