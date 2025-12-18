Ilie Bolojan: Avem un birou vamal cu 11 vameși, dintre care 9 sunt persoane cu handicap

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi FM, că în România există un birou vamal în care, din totalul de 11 angajați, nouă figurează ca persoane cu handicap. Șeful Guvernului a spus că situația ridică semne serioase de întrebare și a cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să verifice modul în care au fost eliberate certificatele de handicap, suspectând existența unor abuzuri, relatează Mediafax.

Întrebat despre eliminarea scutirii de impozit pe proprietate pentru persoanele cu handicap, premierul a afirmat că subiectul este unul sensibil și trebuie discutat onest. El a precizat că România are aproximativ 957.000 de persoane cu handicap, iar atunci când Guvernul a decis eliminarea unor facilități la contribuția de sănătate, singura categorie menținută a fost cea a persoanelor cu handicap.

Motivul pentru care s-a eliminat scutirea de impozit

Bolojan a explicat că, pe lângă facilitățile din sistemul de sănătate, persoanele cu handicap beneficiau și de scutiri totale de la plata impozitelor pe proprietate, atât pentru locuințe, cât și pentru autoturisme. În acest context, aproximativ 10% din fondul locativ din România nu era impozitat, deși aceste venituri sunt esențiale pentru bugetele autorităților locale.

Premierul a subliniat că autoritățile locale trebuie să asigure infrastructura de bază pentru toți cetățenii, de la parcările dintre blocuri până la drumurile de acces către locuințe, indiferent de statutul proprietarului. În opinia sa, este normal ca fiecare cetățean să contribuie cu o sumă anuală modestă, de aproximativ 20–30 de euro, pentru serviciile oferite de primărie.

Ilie Bolojan a mai afirmat că una dintre problemele majore ale României a fost, în ultimii ani, numărul mare de excepții fiscale acordate, ceea ce a pus presiune pe cei care plătesc taxe. „Dacă exceptăm pe toată lumea, cineva tot trebuie să plătească pentru ca aceste lucruri să se facă”, a spus premierul.

Ca exemplu concret de posibil abuz, Bolojan a menționat un birou vamal „să spunem din Mehedinți”, unde, din 11 vameși, nouă sunt persoane cu handicap, situație care, în opinia sa, invalidează statisticile oficiale. De asemenea, premierul a arătat că există comune în România cu procente neobișnuit de mari de persoane cu handicap, cunoscându-se cazuri în care medici și comisii de evaluare ar fi aprobat certificate în mod nejustificat.

Șeful Guvernului a declarat că este convins că o parte dintre certificatele de handicap eliberate în România nu sunt în regulă și a cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să ia măsuri pentru verificarea acestor situații.

Potrivit premierului, problema este că fondurile publice ajung într-o „zonă difuză”, în loc să fie direcționate către sutele de mii de persoane care au cu adevărat nevoie de sprijin, cu afecțiuni grave, pentru care orice ajutor reprezintă un real beneficiu.

Ilie Bolojan a mai prezentat și alte date care ridică semne de întrebare: România are aproximativ 957.000 de persoane cu handicap și 400.000 de persoane cu pensie de invaliditate, dintre care circa 130.000 beneficiază atât de pensie de invaliditate, cât și de venituri pe baza certificatului de handicap. În opinia sa, această situație nu este una corectă.

În final, premierul a subliniat că principiul echității fiscale trebuie respectat și că este corect față de toți cetățenii care plătesc taxe ca fiecare să contribuie acolo unde beneficiază de servicii publice, în condițiile în care persoanele cu handicap beneficiază deja de facilități și sprijin din partea statului.

