18 dec. 2025, 17:03, Justiție
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare. Decizia este definitivă.

„Dec.nr. 1222 În baza art. 421 pct. 2 lit. a CPP, Admite apelul formulat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa (…) condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. în baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie. (…) Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.12.2025.)“, se arată hotărârea Curții de Apel Constanța.

În primă instanță, la Tribunalul Constanța, rapperul a primit doar o amendă penală în cuantum de 3.600 de lei. Această decizie a fost desființată, joi, de Curtea de Apel Constanța care a stabilit o condamnare de 9 luni de închisoare cu executare.

Wiz Khalifa a fost ridicat de polițiști și jandarmi după show-ul pe care l-a susținut pe scena festivalului „Beach Please!”, care a avut loc, în iulie 2024, la Costinești. Incidentul a avut loc după ce artistul american a fumat canabis pe scenă, în fața a mii de oameni. În plus, polițiștii specializați în combaterea crimei organizate au descoperit că acesta mai avea alte 18 grame de canabis.

După incident, vedeta americană a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, pentru România.

„Concertul de seara trecută a fost incredibil. NU am vrut să arăt lipsă de respect față de România atunci când am fumat pe scenă. Au fost foarte respectuoși și m-au lăsat să plec. Mă voi întoarce în curând. Dar data viitoare fără un joint baban”, a scris Wiz Khalifa pe X.

Cine este Wiz Khalifa

Wiz Khalifa este un rapper american care a lansat mai multe albume și single-uri de succes, a fost nominalizat pentru Premiile Grammy și a jucat în câteva seriale și filme, inclusiv într-o comedie alături de Snoop Dogg.

Rapperul american este un artist cunoscut nu doar pentru muzica sa, dar și pentru promovarea propriului brand de marijuana, Khalifa Kush (KK).

