Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer

18 dec. 2025, 17:24, Știri externe
Trump Media and Technology Group a preluat compania de energie prin fuziune TAE Technologies, care este evaluată la peste 6 miliarde de dolari. Tranzacția este realizată integral în acțiuni și se așteaptă să se încheie la mijlocul anului 2026.

După această acțiune pe piață, acțiunile Trump Media, care se tranzacționează la bursa Nasdaq sub simbolul DJT, au crescut vertiginos în tranzacțiile premergătoare pieței. Acțiunile Trump Media, care au scăzut cu peste 75% de la maximele atinse în ianuarie, au crescut de această dată cu 25% în tranzacțiile premergătoare pieței. Este o schimbare semnificativă pentru Trump Media, în contextul în care cursa Americii împotriva Chinei pentru superioritatea în domeniul inteligenței artificiale a alimentat o cerere masivă de energie.

În prezent, nu există centrale comerciale care să producă electricitate folosind fuziunea, o tehnologie futuristă care are potențialul de a genera energie din abundență fără riscuri asociate energiei nucleare.

Fuziunea ar crea „una dintre primele companii de fuziune listate la bursă din lume”. Președintele Trump Media, Devin Nunes, și directorul general al TAE, Dr. Michl Binderbauer, vor fi co-CEO-i ai companiei rezultate din fuziune, potrivit comunicatului.

Trump deține indirect peste 114 milioane de acțiuni ale Trump Media. Înainte de a prelua mandatul în ianuarie, el a transferat această participație majoritară către un trust revocabil al cărui unic administrator este fiul său cel mare, Donald Trump Jr.

După ce Trump Media fuzionează cu TAE, compania rezultată din fuziune își propune să construiască „prima centrală electrică de fuziune la scară largă din lume… sub rezerva aprobărilor necesare”.

TAE declară că deține 1.600 de brevete și a strâns peste 1,3 miliarde de dolari de la investitori, inclusiv de la Google, Chevron și Goldman Sachs.

