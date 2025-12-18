Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor

Meta limitează numărul de link-uri pe care le pot posta utilizatorii pe Facebook, cu excepția celor cu abonament Meta Verified, în cadrul perioadelor de testare. La momentul actual, utilizatorii pot avea doar două link-uri active, dacă nu au un abonament Meta Verified, care costă minimum 9,99 de lire sterline pe lună.
Meta a descris-o ca pe „un test limitat pentru a înțelege dacă posibilitatea de a publica un volum crescut de postări cu link-uri adaugă valoare suplimentară” pentru abonați.
Un reprezentant Meta a declarat că testul e menit să stabilească dacă postările cu link-uri merită, cu adevărat, o valoare suplimentară pentru abonații Meta Verified.
Meta Verified oferă utilizatorilor de Facebook și Instagram o bifă albastră, asistență „îmbunătățită” pentru cont și protecție împotriva furtului de identitate.
De asemenea, Facebook a anunțat pentru publicația tehnologică TechCrunch că testează limitarea distribuirii link-urilor în rândul unui grup restrâns de utilizatori ai „modului profesional”. Această funcție este utilizată de numeroși creatori și companii pentru a-și promova conținutul pe platformă și pentru a obține date despre performanța acestuia în rândul publicului.
„Dacă ești creator sau o afacere, cred că mesajul este, în esență, că dacă Facebook face parte din strategia ta de creștere sau de trafic, accesul respectiv are acum un preț atașat”, a declarat expertul social media, Matt Navarra, pentru televiziunea BBC.
Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai relevantă, experții explorează modul în care aceasta influențează platformele web, unde link-urile joacă un rol esențial în structurarea conținutului.
Algoritmii de căutare și funcțiile de rezumat bazate pe inteligență artificială influențează semnificativ vizibilitatea conținutului, iar platforme sociale precum X au implementat în mod repetat măsuri de reducere a priorității postărilor ce conțin link-uri externe, promovând astfel publicarea directă pe platformă.
„Teste de acest gen subliniază de ce construirea unei afaceri care depinde excesiv de bunăvoința oricărei platforme este incredibil de riscantă”, a adăugat Navarra.
Pentru creatori, acest fapt subliniază o realitate destul de dură: Facebook nu mai reprezintă o sursă sigură de trafic, iar Meta continuă să îl distanțeze tot mai mult de cei care încearcă să-l utilizeze astfel.
