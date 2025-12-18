Prima pagină » Știri externe » Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor

Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor

18 dec. 2025, 17:13, Știri externe
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor

Meta limitează numărul de link-uri pe care le pot posta utilizatorii pe Facebook, cu excepția celor cu abonament Meta Verified, în cadrul perioadelor de testare. La momentul actual, utilizatorii pot avea doar două link-uri active, dacă nu au un abonament Meta Verified, care costă minimum 9,99 de lire sterline pe lună.

Test limitat sau o schimbare definitivă?

Meta a descris-o ca pe „un test limitat pentru a înțelege dacă posibilitatea de a publica un volum crescut de postări cu link-uri adaugă valoare suplimentară” pentru abonați.

Un reprezentant Meta a declarat că testul e menit să stabilească dacă postările cu link-uri merită, cu adevărat, o valoare suplimentară pentru abonații Meta Verified.

Ce aduce în plus această subscripție?

Meta Verified oferă utilizatorilor de Facebook și Instagram o bifă albastră, asistență „îmbunătățită” pentru cont și protecție împotriva furtului de identitate.

De asemenea, Facebook a anunțat pentru publicația tehnologică TechCrunch că testează limitarea distribuirii link-urilor în rândul unui grup restrâns de utilizatori ai „modului profesional”. Această funcție este utilizată de numeroși creatori și companii pentru a-și promova conținutul pe platformă și pentru a obține date despre performanța acestuia în rândul publicului.

„Dacă ești creator sau o afacere, cred că mesajul este, în esență, că dacă Facebook face parte din strategia ta de creștere sau de trafic, accesul respectiv are acum un preț atașat”, a declarat expertul social media, Matt Navarra, pentru televiziunea BBC.

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai relevantă, experții explorează modul în care aceasta influențează platformele web, unde link-urile joacă un rol esențial în structurarea conținutului.

Algoritmii de căutare și funcțiile de rezumat bazate pe inteligență artificială influențează semnificativ vizibilitatea conținutului, iar platforme sociale precum X au implementat în mod repetat măsuri de reducere a priorității postărilor ce conțin link-uri externe, promovând astfel publicarea directă pe platformă.

Utilizatorii obișnuiți cu gratuitatea platformei vor avea de suferit

„Teste de acest gen subliniază de ce construirea unei afaceri care depinde excesiv de bunăvoința oricărei platforme este incredibil de riscantă”, a adăugat Navarra.

Pentru creatori, acest fapt subliniază o realitate destul de dură: Facebook nu mai reprezintă o sursă sigură de trafic, iar Meta continuă să îl distanțeze tot mai mult de cei care încearcă să-l utilizeze astfel.

