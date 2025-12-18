Prima pagină » Știri politice » Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector

18 dec. 2025, 17:21, Știri politice
Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, va prelua șefia PNL București și îl va înlocui astfel pe Sebastian Burduja. Ciucu urmează să realizeze o analiză a organizațiilor liberale din sectoarele 2, 3, 4 și 5, până la finalul lui ianuarie 2026. Decizia a fost luată joi, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, la propunerea lui Ilie Bolojan.

Filialele vizate sunt următoarele: Sector 2, condusă de Monica Anisie, Sector 3, condusă de Andrei Baciu, Sector 4, condusă de Ionuț Stroe și filiala Sector 5, condusă de Dan Meran.

Potrivit hotărârii liberalilor, Ciprian Ciucu va coordona și grupul PNL din Consiliul General al Municipiului București, primind totodată mandat politic pentru a negocia cu celelalte partide la nivelul Capitalei. Analiza vrea să eficientizeze activitatea organizațiilor de sector și să facă măsuri pentru îmbunătățirea acestora.

PNL validează acordurile din Coaliție

Liberalii au validat prin vot și acordurile din Coaliţia de guvernare, care vizează reforma administraţiei locale şi centrale, creşterea salariului minim, reducerea numărului de parlamentari cu 13%, reducerea subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor.

Miercuri seara, liderii partidelor din coaliția de guvernare au picat de acord asupra reformei administrației centrale și locale.Vorbim de tăieri de 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază și reducerea posturilor ocupate cu 10% din administrația locală.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord în privința următoarelor aspecte:

•⁠ ⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.
•⁠ ⁠reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;
•⁠ ⁠reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;
•⁠ ⁠reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;
•⁠ ⁠creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026

•⁠ ⁠măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor.

