Iluzia optică virală. Tu poţi vedea elefantul din imagine în 4 secunde?

Iluziile optice continuă să-i fascineze și să pună la încercare modul în care funcționează percepția umană. Ele nu sunt considerate doar simple jocuri vizuale, ci și instrumente care se folosesc pentru a înțelege mai bine felul în care creierul interpretează realitatea.

O astfel de iluzie optică a devenit virală, atrăgând atenția printr-un detaliu ascuns ce promite să testeze rapid capacitatea de observație și nivelul de concentrare ale celui care privește iluzia optică.

De altfel, este cunoscut faptul că un creier uman normal poate privi o imagine din perspective diferite, generând percepții distincte. Tocmai acest mecanism stă la baza iluziilor optice, ce sunt analizate inclusiv în psihanaliză, deoarece oferă indicii valoroase despre felul în care funcționează mintea unei persoane.

Ilustrația care a atras atenția în acest caz este una de tip vintage, fiind schița unui maestru de circ. Personajul este desenat în prim-plan, iar în spate este cort de circ, în timp ce, în mâinile sale se pot observa o trompetă și o sabie. La prima vedere, imaginea pare una simplă, dar adevărata provocare constă în identificarea unui element ascuns în interiorul acesteia.

Mai precis, în schița maestrului de circ se află ascunsă imaginea elefantului său, integrată subtil în contururile desenului. Provocarea este să observe acest detaliu într-un timp foarte scurt. Persoanele cu o inteligență peste medie pot identifica elefantul în aproximativ 10 secunde.

Celor care nu au reușit să deslușească iluzia optică le spunem că paltonul purtat de maestrul de circ reprezintă, de fapt, fața elefantului, iar coada paltonului se transformă în trompa acestuia. Odată ce această asociere este făcută, se mai pot observa și alte detalii: ochii și urechile mari ale elefantului se disting pe spatele bărbatului, completând imaginea ascunsă.

Autorul recomandă:

Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr de 3 cifre se ascunde în această iluzie optică?