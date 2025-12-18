Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan va discuta despre Ucraina și extindearea UE, la Consiliul European

18 dec. 2025, 08:02, Actualitate
sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre

Președintele Nicușor Dan participă joi la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, acolo unde se va discuta despre situația din Ucraina, despre cadrul financiar multianual și despre extinderea UE. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa joi, de la ora 11.00, la reuniunea Consiliului European.

În cadrul Consiliului, vor fi dezbătute teme precum Ucraina, următorul cadru financiar multianual, extinderea și situația geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană și migrația vor fi, și acestea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

La ultima reuniune a Consiliului European, care s-a desfășurat la 23 octombrie 2025, liderii s-au angajat abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, chiar și în ceea ce privește eforturile militare și de apărare. Ei vor decide în reuniunea de joi cu privire la modul de punere în aplicare a angajamentului respectiv și vor mai discuta și despre garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina și despre eforturile diplomatice ca să obțină o pace justă și durabilă în Ucraina.

De asemenea, în acest context, liderii vor evalua cele mai bune modalități de consolidare a poziției de negociere a Ucrainei, de creștere a presiunii asupra Rusiei și de continuare a apărării intereselor Europei.

Până la ora actuală, UE și statele sale membre au acordat sprijin pentru Ucraina în valoare de 187,5 miliarde de euro, dintre care 66 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar.

Liderii vor trece în revistă progresele despre următorul cadru financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE, înregistrate de la data la care Comisia și-a prezentat propunerile, 16 iulie 2025, și până la ora actuală. Dezbaterea va urmări și ofere orientări pentru următoarea etapă a negocierilor.

Consiliul European va dezbate și calea de urmat în ce privește progresele înregistrate de unele țări candidate în direcția aderării la UE.

Liderii UE vor desfășura un schimb de opinii despre situația geoeconomică și la modul în care aceasta afectează competitivitatea UE, inclusiv presiunile și oportunitățile, scrie Mediafax.

Cele mai noi