Dan Dungaciu: „Guvernarea nu se va destrăma, dar se vor lupta între ei pentru mai multă putere”

În ediția din 17 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a comentat situația politică internă și relația României cu Statele Unite, susținând că actuala guvernare nu este în pericol de destrămare, dar va fi marcată de conflicte interne pentru control și influență. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a afirmat că, în lipsa unei relații reale între România și SUA, spațiul public este ocupat de un „spectacol aproape grotesc”, menit să mascheze această ruptură diplomatică. Potrivit analistului, această situație va continua cel puțin doi ani, fără schimbări majore în structura puterii.

El a subliniat că niciun partid aflat la guvernare nu va ieși din coaliție, însă competiția internă pentru mai multă autoritate și control va deveni principalul motor al vieții politice. În opinia sa, conflictul nu va fi între guvernare și opoziție, ci în interiorul guvernării însăși.

Dan Dungaciu: „Ați văzut spectacolul aproape grotesc făcut în America pentru a acoperi faptul că România și America n-au nicio relație în acest moment. Asta se va întâmpla doi ani de zile. Nu va pleca nimeni de la guvernare, această guvernare nu se va destrăma. Se vor lupta între ei cine va lua cât mai multă putere în interiorul guvernării și asta va fi tot.”

