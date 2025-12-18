Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București. Cum a reacționat când a luat prima îmbucătură

Iată câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București, și cum a reacționat când a luat prima îmbucătură.

Keith și Dev sunt un cuplu de vloggeri din Canada. Cei doi au ajuns în România, la Târgul de Crăciun din București, pentru a se delecta cu bunătățile de aici. Mai întâi, cei doi și-au cumpărat vin fiert, pe care au plătit 28 de lei, pentru două pahare. „Miroase foarte bine, e puternic”, spune Keith. „E foarte românesc ceea ce se întâmplă aici, mâncarea, ceea ce e foarte cool”.

La capitolul mâncare, cei doi au început cu un bulz tradițional și un cârnat, pe care au plătot 40 de lei porția. „E foarte bogat gustul, e foarte bun”.

După o nouă rundă de vin fiert, Keith și Dev au stat la coadă pentru tradiționalale sarmale cu mămăliguță. Pentru cinci sarmale și mămăligă, au pltit 42 de lei, porția. Au cumpărat o singură porție și au decis să o împartă.

”E destul de bun gustul. E foarte bun. Și mamaliga e bună, merge bine cu sarmalele”, a spus Dev.

„E foarte bun. Varza are un gust acru, care dă savoare aparte. Și-mi place că acest târg este tradițional românesc”, a spus și Keith. „E vibrant, muzica e bună, e distractiv. Și e ș un preț bun”, au concluzionat cei doi.

SURSA FOTO: youtube @ Keith & Dev

Autorul recomandă:

Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în Parcul Circului, deschis până pe 8 ianuarie