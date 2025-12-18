AUR îi cere lui Bolojan să nu ia şi banii persoanelor cu handicap. George Simion: „Vreau să le cer colegilor mei să se implice mult mai hotărât”

George Simion, liderul partidului AUR, spune că aproape un milion de persoane cu dizabilități se confruntă zilnic cu piedici sistematice din cauza statului român şi solicită Guvernului Bolojan, în numele grupării politice pe care o reprezintă, să renunțe la măsura care prevede eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități.

Cu prilejul dezbaterii intitulate „Drepturile persoanelor cu dizabilități – între provocările actuale și necesitatea unor politici publice eficiente”, parlamentarii AUR și-au afirmat angajamentul de a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și au convenit că legislația în vigoare trebuie să fie îmbunătățită.

Președintele AUR George Simion a criticat în cadrul dezbaterii intenția actualei coaliții de guvernare care vrea eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități:

„Vreau să cer colegilor mei să se implice în această problemă mult mai hotărât. (…) Pentru cei care nu știu, persoanele cu dizabilități se bucurau de anumite facilități la impozitul pe terenuri, impozite pe mașini și s-a găsit marea evaziune fiscală și s-a găsit cum să facă economii la buget. Le-au luat aceste facilități. Asta pe lângă o indemnizație pentru handicap gradul unu care nu depășește 600 de lei”, a declarat George Simion.

Președintele AUR a susținut că aproape un milion de persoane cu dizabilități se confruntă zilnic cu piedici sistematice din cauza statului român.

„Persoanele cu dizabilități, circa un milion în România, nu se simt protejate și respectate de către statul român și cu toții trebuie să facem mult mai mult pentru lucrul ăsta”, a afirmat acesta.

Deputatul AUR, Ciprian Paraschiv, a subliniat că persoanele cu dizabilități au dovedit că sunt capabile să obțină performanțe sportive remarcabile, depășind obstacolele puse în cale.

„Dacă vorbim de lumea sportului pentru persoanele cu dizabilități, noi avem practic două arealuri. Avem Special Olympics care se ocupă de persoanele cu dizabilități intelectuale și avem Comitetul Național Paralimpic, care se ocupe de persoanele cu dizabilități. Cei mai buni prieteni, culmea, de-a lungul vieții, îi am în această lume. Ce am apreciat eu la lumea asta a sportului paralimpic este polivalența, pentru că în special o să vedeți cum un sportiv paralimpic este medaliat la mai multe ramuri”, a declarat deputatul Ciprian Paraschiv.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Anumite persoane cu handicap sunt SCUTITE de unele taxe. Lista actualizată pentru anul 2025

Premierul Ilie Bolojan vrea ca vârsta de pensionare să fie la fel pentru toată lumea: „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată”